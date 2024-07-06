ФАС намерена взыскать 17 миллионов с компании, связанной с делом Тимура Иванова
ФАС требует взыскать 17 миллионов с "Олимпситистрой" по делу Тимура Иванова
Вход в здание ФАС России в Москве. Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Сергей Петров
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России требует взыскать ущерб с компании "Олимпситистрой", которая фигурирует в деле экс-замминистра обороны Тимура Иванова. Ведомство уже подало исковое заявление, как следует из материалов суда.
"Исковое заявление Федеральной антимонопольной службы о взыскании в федеральный бюджет ущерба в размере 17 миллионов рублей", — приводит часть документа ТАСС.
Напомним, Тимура Иванова задержали 24 апреля, силовики взяли его прямо на рабочем месте. Высокопоставленного военного чиновника подозревают по делу о получении взятки в особо крупном размере. Министр обороны Сергей Шойгу оперативно отстранил его от занимаемой должности, Иванова отправили под стражу. Также суд наложил арест на всё движимое имущество, активы и счета фигуранта, а также его родственников. Кроме того, в СИЗО поместили кума замминистра Сергея Бородина и совладельца ООО "Олимпситистрой" Александра Фомина. Организация была подрядчиком военно-строительной компании и занималась строительными работами в Мариуполе. Позднее суд арестовал экс-главу нескольких подведомственных министерству компаний Антона Филатова, бывшего подчинённым чиновника. По данным СМИ, сумма взятки, вменяемой Иванову, составляет 1 миллиард 185 миллионов рублей.