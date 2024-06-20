Суд продлил срок ареста замминистра обороны РФ Тимура Иванова до 23 сентября

Басманный суд Москвы вынес решение о продлении ареста заместителю министра обороны РФ Тимуру Иванову. Его оставили под стражей ещё на три месяца, передаёт наш корреспондент из зала суда. Аналогичное решение принято в отношении предполагаемого сообщника Иванова — бизнесмена Сергея Бородина.