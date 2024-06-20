Суд продлил срок ареста замминистра обороны РФ Тимура Иванова до 23 сентября
Басманный суд Москвы вынес решение о продлении ареста заместителю министра обороны РФ Тимуру Иванову. Его оставили под стражей ещё на три месяца, передаёт наш корреспондент из зала суда. Аналогичное решение принято в отношении предполагаемого сообщника Иванова — бизнесмена Сергея Бородина.
Суд в Москве продлил срок ареста замминистра обороны РФ Тимура Иванова до 23 сентября. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
"Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить. Продлить срок содержания под стражей Иванову и Бородину до 23 сентября", — огласил решение судья.
Как сообщалось ранее, Тимура Иванова задержали 24 апреля прямо на рабочем месте. Замминистра обороны стал подозреваемым по делу о взятке в особо крупном размере. Тогдашний глава ведомства Сергей Шойгу отстранил чиновника от должности. Иванова отправили под стражу. Кроме того, суд наложил арест на всё недвижимое имущество, активы, счета чиновника и его родственников. Также арестованы кум замминистра Сергей Бородин и совладелец ООО "Олимпситистрой" Александр Фомин. Его фирма выступала подрядчиком "Военно-строительной компании" и занималась строительством в Мариуполе. Life.ru также писал, что суд арестовал бывшего руководителя нескольких подведомственных Минобороны России компаний Антона Филатова — экс-подчинённого Иванова.
Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы