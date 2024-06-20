Иванов в суде заявил, что больше не является замминистра обороны РФ

Тимур Иванов, арестованный по делу о взятке, заявил, что больше не является заместителем министра обороны России. Сегодня, 20 июня, его доставили в Басманный суд Москвы на рассмотрение вопроса о продлении ареста.

"До задержания я был трудоустроен, занимал должность замминистра обороны, а сейчас не занимаю", — сказал Иванов в ответ на вопрос о своём трудоустройстве, который задала судья Елена Ленская.