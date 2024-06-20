Иванов в суде заявил, что больше не является замминистра обороны РФ
Тимур Иванов, арестованный по делу о взятке, заявил, что больше не является заместителем министра обороны России. Сегодня, 20 июня, его доставили в Басманный суд Москвы на рассмотрение вопроса о продлении ареста.
Тимур Иванов на заседании в Басманном суде. Видео © Life.ru
"До задержания я был трудоустроен, занимал должность замминистра обороны, а сейчас не занимаю", — сказал Иванов в ответ на вопрос о своём трудоустройстве, который задала судья Елена Ленская.
Напомним, Тимура Иванова задержали 24 апреля прямо на рабочем месте. Замминистра обороны стал подозреваемым по делу о взятке в особо крупном размере. Тогдашний глава ведомства Сергей Шойгу отстранил чиновника от должности. Иванова отправили под стражу. Кроме того, суд наложил арест на всё недвижимое имущество, активы, счета чиновника и его родственников. Также арестованы кум замминистра Сергей Бородин и совладелец ООО "Олимпситистрой" Александр Фомин. Его фирма выступала подрядчиком "Военно-строительной компании" и занималась строительством в Мариуполе. Life.ru также писал, что суд арестовал бывшего руководителя нескольких подведомственных Минобороны России компаний Антона Филатова — экс-подчинённого Иванова.
Life.ru