Прогулки, телевизор и посылки с Ozon : Life.ru узнал подробности содержания Тимура Иванова в СИЗО

Замминистра обороны России Тимур Иванов, арестованный по делу о взятке, может переписываться с семьёй с помощью Почты России и получать посылки с маркетплейса. Подробности его содержания в СИЗО "Лефортово" выяснил SHOT .

Иванов содержится в двухместной камере, внутри которой есть телевизор и холодильник. Само помещение обустраивать под себя запрещено, а арестантам предписано соблюдать строгие условия содержания и режим. На территории СИЗО нет никаких магазинов или кафе, тем не менее родные замминистра могут сделать необходимый заказ на Ozon и отправить его в "Лефортово". Товары передадут арестанту, если посылка пройдёт проверку. К Иванову сотрудники изолятора обращаются на "вы", ему также разрешено гулять раз в день, уточняет телеграм-канал.