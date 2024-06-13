Прогулки, телевизор и посылки с Ozon : Life.ru узнал подробности содержания Тимура Иванова в СИЗО
SHOT: Замминистра обороны РФ Иванов в СИЗО может получать посылки с маркетплейса
Замминистра обороны России Тимур Иванов, арестованный по делу о взятке, может переписываться с семьёй с помощью Почты России и получать посылки с маркетплейса. Подробности его содержания в СИЗО "Лефортово" выяснил SHOT.
Иванов содержится в двухместной камере, внутри которой есть телевизор и холодильник. Само помещение обустраивать под себя запрещено, а арестантам предписано соблюдать строгие условия содержания и режим. На территории СИЗО нет никаких магазинов или кафе, тем не менее родные замминистра могут сделать необходимый заказ на Ozon и отправить его в "Лефортово". Товары передадут арестанту, если посылка пройдёт проверку. К Иванову сотрудники изолятора обращаются на "вы", ему также разрешено гулять раз в день, уточняет телеграм-канал.
Напомним, Тимура Иванова задержали 24 апреля прямо на рабочем месте. Замминистра обороны России стал подозреваемым по делу о взятке в особо крупном размере. Тогдашний глава ведомства Сергей Шойгу отстранил чиновника от должности. Иванова отправили под стражу. Кроме того, суд наложил арест на всё недвижимое имущество, активы, счета чиновника и его родственников. Также арестованы кум замминистра Сергей Бородин и совладелец ООО "Олимпситистрой" Александр Фомин. Его фирма выступала подрядчиком "Военно-строительной компании" и занималась строительством в Мариуполе. Life.ru также писал, что суд арестовал бывшего руководителя нескольких подведомственных Минобороны России компаний Антона Филатова — экс-подчинённого Иванова.
VK / Минобороны России