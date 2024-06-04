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4 июня, 05:55

Юрист объяснил, в каком случае замминистра обороны Иванову вернут арестованное имущество

Адвокат Исецкий: Иванову после приговора могут вернуть арестованное имущество

Заместитель министра обороны России Тимур Иванов может получить обратно арестованное имущество после того, как ему вынесут приговор и он вступит в законную силу. Также вероятно, что после этого снимут аресты и с имущества близких офицера, рассказал адвокат Эдуард Исецкий.

"Снятие ареста с имущества обвиняемого по уголовному делу возможно в двух случаях. В первом случае — при вынесении приговора и после вступления его в законную силу, тогда суд отдельно укажет это в тексте приговора. Во втором случае снять арест возможно, только доказав отсутствие сопричастности обвиняемого к арестованному имуществу", — цитирует юриста ТАСС.

Адвокат добавил, что в рамках дела может также производиться арест имущества третьих лиц, например супруга или супруги подсудимого, его родственников или знакомых. Только в этом случае суд будет обязан пролонгировать арест собственности каждые три месяца, а снят он будет только в случае доказательства того, что фигурант не имеет отношения к арестованному имуществу.

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Напомним, что Иванов был задержан у себя на рабочем месте 24 апреля. Чиновника подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Находящийся тогда на посту главы Минобороны Сергей Шойгу отстранил генерала от исполнения обязанностей, после чего офицера заключили под стражу. Кроме того, суд арестовал всю его недвижимость, активы, а также принадлежащие ему и его родным счета. По этому же делу были арестованы кум Иванова Сергей Бородин и совладелец ООО "Олимпситистрой" Александр Фомин, компания которого выступила в роли подрядчика Военно-строительной компании и отвечала за восстановление Мариуполя. Также Life.ru рассказывал, что суд принял решение арестовать и экс-руководителя ряда находящихся в ведомстве Министерства обороны организаций Антона Филатова, начальником которого в прошлом был Иванов.

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Юрий Лысенко
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