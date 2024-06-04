Юрист объяснил, в каком случае замминистра обороны Иванову вернут арестованное имущество

Заместитель министра обороны России Тимур Иванов может получить обратно арестованное имущество после того, как ему вынесут приговор и он вступит в законную силу. Также вероятно, что после этого снимут аресты и с имущества близких офицера, рассказал адвокат Эдуард Исецкий.

"Снятие ареста с имущества обвиняемого по уголовному делу возможно в двух случаях. В первом случае — при вынесении приговора и после вступления его в законную силу, тогда суд отдельно укажет это в тексте приговора. Во втором случае снять арест возможно, только доказав отсутствие сопричастности обвиняемого к арестованному имуществу", — цитирует юриста ТАСС.