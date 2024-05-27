Мосгорсуд оставил в СИЗО бизнесмена Фомина, проходящего по делу Тимура Иванова

Мосгорсуд оставил в СИЗО главу компании "Олимпситистрой" Александра Фомина, являющегося фигурантом дела о получении взятки заместителем министра обороны РФ Тимуром Ивановым. Предприниматель останется под стражей минимум до 23 июня, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

"Апелляционная инстанция Мосгорсуда оставила постановление Басманного райсуда об избрании меры пресечения в отношении Фомина Александра Григорьевича без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения", — говорится в сообщении.