Мосгорсуд оставил в СИЗО бизнесмена Фомина, проходящего по делу Тимура Иванова
Александр Фомин. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
Мосгорсуд оставил в СИЗО главу компании "Олимпситистрой" Александра Фомина, являющегося фигурантом дела о получении взятки заместителем министра обороны РФ Тимуром Ивановым. Предприниматель останется под стражей минимум до 23 июня, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
"Апелляционная инстанция Мосгорсуда оставила постановление Басманного райсуда об избрании меры пресечения в отношении Фомина Александра Григорьевича без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения", — говорится в сообщении.
На суде адвокат заявил, что Фомин готов давать показания, однако пока его не допрашивали. Бизнесмена, напомним, обвиняют по статье 291 УК РФ "Дача взятки".
Напомним, Тимура Иванова задержали 24 апреля прямо на рабочем месте. Замминистра обороны России стал подозреваемым по делу о взятке в особо крупном размере. Глава ведомства Сергей Шойгу отстранил чиновника от должности. Иванова отправили под стражу. Кроме того, суд наложил арест на всё недвижимое имущество, активы, счета чиновника и его родственников. Также арестованы кум замминистра Сергей Бородин и совладелец ООО "Олимпситистрой" Александр Фомин. Его фирма выступала подрядчиком "Военно-строительной компании", а также занималась строительством в Мариуполе. Life.ru также писал, что суд арестовал бывшего руководителя нескольких подведомственных Минобороны России компаний Антона Филатова — экс-подчинённого Тимура Иванова.