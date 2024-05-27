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Регион
27 мая, 11:33
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Генерал Попов с улыбкой отреагировал на решение суда оставить его в СИЗО

Экс-командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов, которого подозревают в хищениях на сумму 130 миллионов рублей, с улыбкой отреагировал на решение суда оставить его под стражей в СИЗО. Видео из зала суда публикует Life.ru.

Реакция генерал-майора Ивана Попова на решение суда оставить его в СИЗО. Видео © Life.ru

Напомним, сегодня, 27 мая, суд постановил, что Попов всё же останется в СИЗО, несмотря на то что СК ранее обратился в суд с просьбой перевести генерала под домашний арест. Суд также отказал в переводе Попова под домашний арест по запросу его защиты.

Генерал Попов отреагировал на арест в СИЗО словами: "Бывало и хуже"
Генерал Попов отреагировал на арест в СИЗО словами: "Бывало и хуже"

Бывший командующий 58-й армией Вооружённых сил России Иван Попов подозревается в крупном мошенничестве. Предположительно, он может быть причастен к хищению металлопроката, который должен был пойти на строительство инженерных сооружений на линии фронта. Сумма ущерба оценивается в 130 миллионов рублей. Генерал-майора арестовали и официально предъявили ему обвинение, но вину он не признаёт.

Обложка ©

Life.ru

Александра Вишнякова
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