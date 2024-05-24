Генерал Попов отреагировал на арест в СИЗО словами: "Бывало и хуже"
Реакция экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова на решение суда оставить его под арестом в СИЗО была сдержанной. Он сказал: "Бывало и хуже".
"Какие-то вопросы имеются?" — спросил судья.
"Нет, ваша честь, бывало и хуже", — ответил Попов.
Реакция экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова на решение суда оставить его под арестом в СИЗО. Видео © SHOT
Напомним, бывший командующий 58-й армией Вооружённых сил России Иван Попов подозревается в крупном мошенничестве. Предположительно, он может быть причастен к хищению металлопроката, который должен был пойти на строительство инженерных сооружений на линии фронта. Сумма ущерба оценивается в 130 миллионов рублей. Генерал-майора арестовали и официально предъявили ему обвинение, но вину он отвергает. Следствие просило перевести его под домашний арест, но суд отказал.
Life.ru