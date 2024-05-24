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Регион
24 мая, 13:58

Генерал Попов отреагировал на арест в СИЗО словами: "Бывало и хуже"

Реакция экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова на решение суда оставить его под арестом в СИЗО была сдержанной. Он сказал: "Бывало и хуже".

"Какие-то вопросы имеются?" спросил судья.

"Нет, ваша честь, бывало и хуже", — ответил Попов.

Реакция экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова на решение суда оставить его под арестом в СИЗО. Видео © SHOT

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Напомним, бывший командующий 58-й армией Вооружённых сил России Иван Попов подозревается в крупном мошенничестве. Предположительно, он может быть причастен к хищению металлопроката, который должен был пойти на строительство инженерных сооружений на линии фронта. Сумма ущерба оценивается в 130 миллионов рублей. Генерал-майора арестовали и официально предъявили ему обвинение, но вину он отвергает. Следствие просило перевести его под домашний арест, но суд отказал.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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