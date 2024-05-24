Генерала Попова оставили в СИЗО
Суд не стал менять меру пресечения экс-командующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову, которого подозревают в хищениях на сумму 130 миллионов рублей. Он остаётся в СИЗО, несмотря на то что СК ранее обратился в суд с просьбой перевести Попова под домашний арест.
В зале суда генерал был в хорошем расположении духа, улыбался, "отчитал" журналистов за очередное "шоу" и посетовал, что в Запорожье нет столько камер, как сегодня на заседании по его делу.
Экс-командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов в суде. Видео © Life.ru
Напомним, бывший командующий 58-й армией Вооружённых сил России Иван Попов подозревается в крупном мошенничестве. Предположительно, он может быть причастен к хищению металлопроката, который должен был пойти на строительство инженерных сооружений на линии фронта. Сумма ущерба государству оценивается в 130 миллионов рублей. Генерал-майора арестовали и официально предъявили ему обвинение, но вину он отвергает.
Life.ru