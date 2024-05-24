Генерала Попова оставили в СИЗО

Суд не стал менять меру пресечения экс-командующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову, которого подозревают в хищениях на сумму 130 миллионов рублей. Он остаётся в СИЗО, несмотря на то что СК ранее обратился в суд с просьбой перевести Попова под домашний арест.