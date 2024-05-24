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Регион
24 мая, 07:13

Военные следователи предъявили обвинение генералу Спартаку

Экс-кoмандующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову предъявили обвинение

Военные следователи предъявили обвинение в мошеннических действиях бывшему командующему 58-й армией ЮВО генерал-майору Ивану Попову с позывным Спартак. Он настаивает на невиновности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката офицера Сергея Буйновского.

"Ему предъявлено обвинение. Все обвинения он отвергает, так как не причастен к тому, что ему вменяет следствие", — заявил защитник.

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21 мая следствие арестовало Спартака по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. СК РФ, сославшись на материалы дела, характеризующих фигуранта, попросил изменить меру пресечения и перевести Попова под домашний арест. Затем появились новости от защитной стороны, что генерал-майор всё-таки покинет СИЗО.

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Владимир Озеров
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