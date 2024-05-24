Военные следователи предъявили обвинение генералу Спартаку

Военные следователи предъявили обвинение в мошеннических действиях бывшему командующему 58-й армией ЮВО генерал-майору Ивану Попову с позывным Спартак. Он настаивает на невиновности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката офицера Сергея Буйновского.

"Ему предъявлено обвинение. Все обвинения он отвергает, так как не причастен к тому, что ему вменяет следствие", — заявил защитник.