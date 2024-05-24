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24 мая, 11:38

"Шоу, да?": Генерала Попова привезли в суд

Экс-командующего 58-й армией генерал-майора Попова привезли в суд

Экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, которого подозревают в хищениях на сумму 130 миллионов рублей, привезли в суд, где рассмотрят жалобу защиты на его арест. Life.ru публикует видео с места.

"Шоу, да?" — с такими словами Попов обратился к журналистам.

Генерал-майора Ивана Попова привезли в суд. Видео © Life.ru

Напомним, бывший командующий 58-й армией Вооружённых сил России Иван Попов подозревается в крупном мошенничестве. Предположительно, он может быть причастен к хищению металлопроката, который должен был пойти на строительство инженерных сооружений на линии фронта. Сумма ущерба государству оценивается в 130 миллионов рублей. 21 мая Попов был арестован, все обвинения он отвергает. Накануне СК обратился в суд с просьбой перевести Попова под домашний арест. Сегодня генерал-майору официально предъявили обвинение.

Обложка ©

Life.ru

Александра Вишнякова
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