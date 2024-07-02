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2 июля, 16:48

Больше миллиарда: Стал известен размер полученной Тимуром Ивановым взятки

ТАСС: Сумма вменяемой Тимуру Иванову взятки составляет 1 млрд 185 млн рублей

Тимур Иванов. Обложка © TACC / Артём Геодакян

Тимур Иванов. Обложка © TACC / Артём Геодакян

Сумма взятки, вменяемой арестованному экс-замминистра обороны России Тимуру Иванову, составила 1 миллиард 185 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

В правоохранительных органах также заявили, что Иванов и другие фигуранты лично получили от соучредителя компании "Олимпситистрой" и представителя "Оборонспецстроя" взятку в виде незаконного оказания им услуг имущественного характера.

Суд продлил срок ареста замминистра обороны РФ Тимура Иванова до 23 сентября
Суд продлил срок ареста замминистра обороны РФ Тимура Иванова до 23 сентября

Напомним, Тимура Иванова задержали 24 апреля прямо на рабочем месте. Замминистра обороны стал подозреваемым по делу о взятке в особо крупном размере. Тогдашний глава ведомства Сергей Шойгу отстранил чиновника от должности. Иванова отправили под стражу. Кроме того, суд наложил арест на всё недвижимое имущество, активы, счета чиновника и его родственников. Также арестованы кум замминистра Сергей Бородин и совладелец ООО "Олимпситистрой" Александр Фомин. Его фирма выступала подрядчиком Военно-строительной компании и занималась строительством в Мариуполе. Life.ru также писал, что суд арестовал бывшего руководителя нескольких подведомственных Минобороны России компаний Антона Филатова — бывшего подчинённого Иванова.

Наталья Исакова
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