Больше миллиарда: Стал известен размер полученной Тимуром Ивановым взятки

Сумма взятки, вменяемой арестованному экс-замминистра обороны России Тимуру Иванову, составила 1 миллиард 185 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

В правоохранительных органах также заявили, что Иванов и другие фигуранты лично получили от соучредителя компании "Олимпситистрой" и представителя "Оборонспецстроя" взятку в виде незаконного оказания им услуг имущественного характера.