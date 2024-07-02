Больше миллиарда: Стал известен размер полученной Тимуром Ивановым взятки
ТАСС: Сумма вменяемой Тимуру Иванову взятки составляет 1 млрд 185 млн рублей
Тимур Иванов. Обложка © TACC / Артём Геодакян
Сумма взятки, вменяемой арестованному экс-замминистра обороны России Тимуру Иванову, составила 1 миллиард 185 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
В правоохранительных органах также заявили, что Иванов и другие фигуранты лично получили от соучредителя компании "Олимпситистрой" и представителя "Оборонспецстроя" взятку в виде незаконного оказания им услуг имущественного характера.
Напомним, Тимура Иванова задержали 24 апреля прямо на рабочем месте. Замминистра обороны стал подозреваемым по делу о взятке в особо крупном размере. Тогдашний глава ведомства Сергей Шойгу отстранил чиновника от должности. Иванова отправили под стражу. Кроме того, суд наложил арест на всё недвижимое имущество, активы, счета чиновника и его родственников. Также арестованы кум замминистра Сергей Бородин и совладелец ООО "Олимпситистрой" Александр Фомин. Его фирма выступала подрядчиком Военно-строительной компании и занималась строительством в Мариуполе. Life.ru также писал, что суд арестовал бывшего руководителя нескольких подведомственных Минобороны России компаний Антона Филатова — бывшего подчинённого Иванова.