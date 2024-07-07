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7 июля, 04:32

Солдаты ВСУ переплыли Днепр на самодельных плотах и сдались в плен

РИА "Новости": Военные ВСУ переплыли Днепр на самодельных плотах и сдались ВС РФ

Группа бойцов ВСУ в количестве четырёх человек сделала самодельные плоты и переплыла Днепр с правого берега на левый. Как передаёт РИА "Новости" со ссылкой на свой источник в силовых структурах, по прибытии к месту назначения они сдались в плен российским войскам.

"Четверо украинских военных, используя самодельные плавсредства, склеенные из пустых пластиковых бутылок, организованно переправились с правого на левый берег Днепра на Херсонщине и сдались в плен. Их уже ждали наши ребята, так как они заранее вышли на связь через специальный канал и обговорили детали своего спасения", — заявил собеседник информагентства.

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Ранее Life.ru писал, что группа украинских солдат приняла коллективное решение сдаться в плен российским войскам в районе Яснобродовки в ДНР, на Красноармейском направлении. По словам пленных, они попали на фронт посредством силовой мобилизации украинских ТЦК.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ZagAlex

Алексей Соловьёв
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