Солдаты ВСУ переплыли Днепр на самодельных плотах и сдались в плен

Группа бойцов ВСУ в количестве четырёх человек сделала самодельные плоты и переплыла Днепр с правого берега на левый. Как передаёт РИА "Новости" со ссылкой на свой источник в силовых структурах, по прибытии к месту назначения они сдались в плен российским войскам.

"Четверо украинских военных, используя самодельные плавсредства, склеенные из пустых пластиковых бутылок, организованно переправились с правого на левый берег Днепра на Херсонщине и сдались в плен. Их уже ждали наши ребята, так как они заранее вышли на связь через специальный канал и обговорили детали своего спасения", — заявил собеседник информагентства.