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1 июля, 14:02

Российский боец взял в плен украинского солдата Алёшу и стал лечить его

SHOT: Российский военный взял в плен украинского солдата и стал его лечить

Боец Российской армии взял в плен украинского солдата Алёшу и занялся его лечением. Об этом сообщает SHOT.

Российский военный с позывным Турист делает перевязку украинскому солдату Алёше. Видео © SHOT

Как пишет телеграм-канал, украинский военный, судя по всему, ожидал долгих допросов с пристрастием, но точно не доброты и лечения его ран. Российский боец с позывным Турист даже дал пленному закурить.

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Ранее Life.ru рассказывал, что за прошедшую неделю почти 60 украинских бойцов решили сдаться в плен ВС РФ. Один из украинских военнопленных призвал бывших сослуживцев сдаваться, отметив гуманное обращение со стороны российских бойцов.

Обложка ©

SHOT

Николай Рюмин
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