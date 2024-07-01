Российский боец взял в плен украинского солдата Алёшу и стал лечить его
SHOT: Российский военный взял в плен украинского солдата и стал его лечить
Боец Российской армии взял в плен украинского солдата Алёшу и занялся его лечением. Об этом сообщает SHOT.
Российский военный с позывным Турист делает перевязку украинскому солдату Алёше. Видео © SHOT
Как пишет телеграм-канал, украинский военный, судя по всему, ожидал долгих допросов с пристрастием, но точно не доброты и лечения его ран. Российский боец с позывным Турист даже дал пленному закурить.
Ранее Life.ru рассказывал, что за прошедшую неделю почти 60 украинских бойцов решили сдаться в плен ВС РФ. Один из украинских военнопленных призвал бывших сослуживцев сдаваться, отметив гуманное обращение со стороны российских бойцов.