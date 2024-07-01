Российский боец взял в плен украинского солдата Алёшу и стал лечить его

Боец Российской армии взял в плен украинского солдата Алёшу и занялся его лечением. Об этом сообщает SHOT.

Как пишет телеграм-канал, украинский военный, судя по всему, ожидал долгих допросов с пристрастием, но точно не доброты и лечения его ран. Российский боец с позывным Турист даже дал пленному закурить.