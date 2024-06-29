"Кормят, поят, душ — всё есть": Пленный украинец рассказал о наступлении ВС РФ и призвал ВСУ сдаваться
Военнопленный Карпюк: Солдат ВСУ перебрасывали в районы без укреплений
Пленный младший лейтенант ВСУ Олег Карпюк рассказал, что российские войска активно наступают на фронте в районе Часова Яра. Он призвал сослуживцев сдаваться в плен, чтобы сохранить свою жизнь. Обращение солдата опубликовала пресс-служба Минобороны РФ.
Пленный украинец рассказал о российском наступлении и призвал сослуживцев сдаваться ВС РФ. Видео © Telegram / Минобороны РФ
По словам военного, на Украине он прошёл ускоренную подготовку и был направлен сначала под Донецк, а затем в Харьковскую область. Пленный рассказал, что их подразделение неоднократно перебрасывали в районы без укреплений, приходилось самостоятельно оборудовать новые позиции. Он получил ранение в последней битве из-за FPV-дрона и попал в плен к солдатам Вооружённых сил России.
"Они дали мне бинт, зелёнку, йод. Всё хорошо. Сейчас кормят, поят, душ — всё есть. Ребят, кто может, пусть сдаётся в плен", — обратился Карпюк к военным ВСУ.
Ранее украинский пленный рассказал, что на данный момент в подразделениях радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВСУ военнослужащих в два раза меньше, чем нужно. Он отметил, что был в 14-й механизированной бригаде. Именно там и фиксировался серьёзный недобор: как рассказал экс-военный ВСУ, вместо положенных 30 человек в подразделении РХБЗ было всего 13.
Telegram / Минобороны РФ