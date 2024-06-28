Утратили доверие к Киеву: В Госдуме рассказали об обращениях родственников украинских пленных Депутат Саралиев обсудил вопрос обмена пленными с главой регионального МККК 28 июня, 17:28 Бойцы ВС РФ в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Первый зампредседателя Комитета по международным делам, член парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаил Саралиев встретился с главой региональной организации Международного комитета Красного Креста (МККК) Борисом Мишелем. На повестке были вопросы, связанные с военнослужащими ВС РФ.

"Обсуждались вопросы гуманитарного характера, обращения родственников военнопленных и бойцов, пропавших без вести, репатриации раненых военнослужащих и тел погибших", — уточняется на сайте ГД РФ.

Саралиев добавил, что к нему поступает много обращений, связанных с обменом военнопленными. Все заявления фиксируются, систематизируются, и данные по ним передаются в Минобороны РФ, заверил парламентарий. Он отметил, что находится на постоянной связи с родственниками попавших в плен или пропавших без вести солдат ВС РФ.

"Огромное количество обращений поступает депутату от родственников украинских военнопленных, которые утратили доверие к своему правительству. Люди обращаются с надеждой и просят помочь в обмене или найти пропавших", — заметил Саралиев.

Во время встречи он попросил главу делегации МККК обратить внимание на те случаи, когда российские военнослужащие попадают в плен к ВСУ живыми, а затем украинская сторона возвращает их тела. Подобные факты категорически недопустимы, подчеркнул Саралиев.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова опубликовала список из 430 пленных украинских военных, готовых вернуться домой по обмену. Она обратилась к украинскому коллеге Дмитрию Лубинцу с просьбой оказать содействие в активизации обменных процессов.

Авторы Татьяна Миссуми