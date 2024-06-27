Пленный заявил, что в РХБЗ Украины в два раза меньше военных, чем положено
Пленный заявил, что в РХБЗ Украины в два раза меньше военных, чем положено. Фото © Telegram / Zelenskiy / Official
Один из украинских военнопленных рассказал, что на данный момент в подразделениях радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВСУ военнослужащих в два раза меньше, чем нужно. Об этом сообщает РИА "Новости".
По словам Виктора Кэрэкеши, его мобилизовали в подразделения РХБЗ. Он попал в 14-ю механизированную бригаду. Именно там и фиксировался серьёзный недобор: как рассказал пленный, вместо положенных 30 человек в подразделении РХБЗ было всего 13.
А ранее командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что в рядах ВСУ наблюдается критический дефицит личного состава. Из-за нехватки людей на фронте на Украине ужесточили мобилизацию. По словам президента России Владимира Путина, украинский мобилизационный конвейер работает с такой остервенелой интенсивностью, чтобы постоянно восполнять непрекращающиеся потери. Он также отметил, что США добиваются от Банковой снижения призывного возраста на Украине в обмен на продолжение поставок военной помощи.