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27 июня, 08:17

Пленный заявил, что в РХБЗ Украины в два раза меньше военных, чем положено

Пленный заявил, что в РХБЗ Украины в два раза меньше военных, чем положено. Фото © Telegram / Zelenskiy / Official

Пленный заявил, что в РХБЗ Украины в два раза меньше военных, чем положено. Фото © Telegram / Zelenskiy / Official

Один из украинских военнопленных рассказал, что на данный момент в подразделениях радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВСУ военнослужащих в два раза меньше, чем нужно. Об этом сообщает РИА "Новости".

По словам Виктора Кэрэкеши, его мобилизовали в подразделения РХБЗ. Он попал в 14-ю механизированную бригаду. Именно там и фиксировался серьёзный недобор: как рассказал пленный, вместо положенных 30 человек в подразделении РХБЗ было всего 13.

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А ранее командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что в рядах ВСУ наблюдается критический дефицит личного состава. Из-за нехватки людей на фронте на Украине ужесточили мобилизацию. По словам президента России Владимира Путина, украинский мобилизационный конвейер работает с такой остервенелой интенсивностью, чтобы постоянно восполнять непрекращающиеся потери. Он также отметил, что США добиваются от Банковой снижения призывного возраста на Украине в обмен на продолжение поставок военной помощи.

Наталья Афонина
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