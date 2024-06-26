Командир "Ахмата" озвучил сроки завершения СВО

Специальная военная операция (СВО) закончится победой российских сил к концу этого года. Об этом в среду, 26 июня, заявил замначальника Главного управления по военно-политической работе Министерства обороны РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов.

"Я скажу, что я остаюсь при своём мнении: я больше, чем уверен, что в этом году мы СВО завершим", — подчеркнул он в эфире "Соловьёв Live".

По словам Алаудинова, ВСУ сыпятся на всех направлениях фронта, пока ВС РФ каждые несколько дней берут под свой контроль новые населённые пункты. При этом командир "Ахмата" указал, что даже после победы России ей захотят навредить, однако из этого ничего не выйдет.