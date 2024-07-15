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15 июля, 09:32

Пташка из "Азовстали" вскрыла ад в "почти истреблённой" бригаде ВСУ, Сырский дал жёсткий приказ

Главком ВСУ отправил рабочую группу в 59-ю бригаду с проверкой из-за потерь

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский приказал рабочей группе выехать в расположение 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка, чтобы выяснить причины потерь подразделения. Заявление распространила пресс-служба Генштаба ВСУ после жалобы парамедика-добровольца Екатерины Полищук (Пташка из "Азовстали") на командира бригады Богдана Шевчука.

"С целью проверки ситуации в 59-й отдельной мотопехотной бригаде имени Якова Гандзюка и выяснения обстоятельств недавних потерь среди личного состава Главнокомандующим ВСУ принято решение о выезде в зону ответственности соединения комплексной рабочей группы во главе с начальником Военной службы правопорядка ВСУ", сказано в сообщении генштаба.

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К слову, российские военнослужащие группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям десяти украинских бригад в зоне СВО и отразили пять контратак. В результате потери противника составили до 355 солдат. Речь шла в том числе и о 59-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ. Позже Пташка из "Азовстали" выступила с обращением к Владимиру Зеленскому и подвергла жуткой критике комбрига Шевчука. Она обвинила его в преступных приказах, сознательной халатности, пренебрежении жизнью и здоровьем личного состава. По словам парамедика, его действия привели к гибели большого количества военнослужащих. Также она обвинила комбрига в устранении всех "несогласных" командиров, подавлении боевого духа и унижения личного состава. Пташка потребовала принять срочные меры для спасения "почти истреблённой" бригады.

Ранее в Верховной раде заявили, будто Александр Сырский не верит в победу Украины над Россией и готов согласиться на капитуляцию. Украинский парламентарий Марьяна Безуглая прошлась по военачальнику, обвинив его в регулярном снижении боеспособности ВСУ и назвав преступником.

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Telegram / СИРСКИЙ

Юрий Лысенко
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