К слову, российские военнослужащие группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям десяти украинских бригад в зоне СВО и отразили пять контратак. В результате потери противника составили до 355 солдат. Речь шла в том числе и о 59-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ. Позже Пташка из "Азовстали" выступила с обращением к Владимиру Зеленскому и подвергла жуткой критике комбрига Шевчука. Она обвинила его в преступных приказах, сознательной халатности, пренебрежении жизнью и здоровьем личного состава. По словам парамедика, его действия привели к гибели большого количества военнослужащих. Также она обвинила комбрига в устранении всех "несогласных" командиров, подавлении боевого духа и унижения личного состава. Пташка потребовала принять срочные меры для спасения "почти истреблённой" бригады.