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7 июля, 13:59

"Его обвинят": В США рассказали, какую участь Сырскому уготовил Зеленский

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Зеленский собирается избавиться от Сырского

Владимир Зеленский и Александр Сырский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin, © ТАСС / EPA

Владимир Зеленский и Александр Сырский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin, © ТАСС / EPA

Владимир Зеленский собирается избавиться от главкома ВСУ Александра Сырского. Соответствующее заявление сделал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

"Справедливо или нет, но его обвинят (в провалах ВСУ. — Прим. Life.ru). Похоже, сейчас Зеленский хочет избавиться от Сырского и заменить его кем-то", — сказал он в интервью ютуб-каналу Dialogue Works.

По словам Джонсона, главком ВСУ допустил тактические ошибки на поле боя, в том числе не укрепил линии обороны в Харьковской области перед наступлением российских войск. Кроме того, в рядах украинской армии попросту больше нет нужного количества солдат для сдерживания россиян, в чём и обвиняют Сырского, резюмировал аналитик.

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Кстати, ранее в США предрекли ослабление позиций Сырского из-за отставки командующего Объединёнными силами ВСУ Юрия Содоля, который "проворонил" прорыв российских войск в районе Торецка ДНР. Также на Западе считают, что кадровые перестановки грозят неприятностями самому Зеленскому, который в феврале уже отправил в отставку популярного главкома ВСУ Валерия Залужного.

Наталья Исакова
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