"Его обвинят": В США рассказали, какую участь Сырскому уготовил Зеленский

Владимир Зеленский собирается избавиться от главкома ВСУ Александра Сырского. Соответствующее заявление сделал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

"Справедливо или нет, но его обвинят (в провалах ВСУ. — Прим. Life.ru). Похоже, сейчас Зеленский хочет избавиться от Сырского и заменить его кем-то", — сказал он в интервью ютуб-каналу Dialogue Works.

По словам Джонсона, главком ВСУ допустил тактические ошибки на поле боя, в том числе не укрепил линии обороны в Харьковской области перед наступлением российских войск. Кроме того, в рядах украинской армии попросту больше нет нужного количества солдат для сдерживания россиян, в чём и обвиняют Сырского, резюмировал аналитик.