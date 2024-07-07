"Его обвинят": В США рассказали, какую участь Сырскому уготовил Зеленский
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Зеленский собирается избавиться от Сырского
Владимир Зеленский и Александр Сырский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin, © ТАСС / EPA
Владимир Зеленский собирается избавиться от главкома ВСУ Александра Сырского. Соответствующее заявление сделал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
"Справедливо или нет, но его обвинят (в провалах ВСУ. — Прим. Life.ru). Похоже, сейчас Зеленский хочет избавиться от Сырского и заменить его кем-то", — сказал он в интервью ютуб-каналу Dialogue Works.
По словам Джонсона, главком ВСУ допустил тактические ошибки на поле боя, в том числе не укрепил линии обороны в Харьковской области перед наступлением российских войск. Кроме того, в рядах украинской армии попросту больше нет нужного количества солдат для сдерживания россиян, в чём и обвиняют Сырского, резюмировал аналитик.
Кстати, ранее в США предрекли ослабление позиций Сырского из-за отставки командующего Объединёнными силами ВСУ Юрия Содоля, который "проворонил" прорыв российских войск в районе Торецка ДНР. Также на Западе считают, что кадровые перестановки грозят неприятностями самому Зеленскому, который в феврале уже отправил в отставку популярного главкома ВСУ Валерия Залужного.