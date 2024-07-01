"Уже не в восторге": В Киеве рассказали, как главком ВСУ разочаровал Зеленского

Владимир Зеленский уже "не в восторге" от главкома ВСУ Александра Сырского из-за всё новых и новых проблем на фронте. Об этом сообщает украинское издание NV со ссылкой на источники в офисе Зеленского.

"Зеленский сейчас "в целом не сильно в восторге" от Сырского. На Банковой (улица, на которой находится офис Зеленского. — Прим. Life.ru) имеют замечания к главкому ВСУ из-за неудачной подготовки сил обороны к наступлению россиян в Харьковской области", — говорится в публикации.

По данным собеседника издания, недовольство вызывает не только прорыв линии укреплений на севере Харьковской области, но и "ряд других вопросов". При этом вопрос об увольнении Сырского пока не стоит.