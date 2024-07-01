"Уже не в восторге": В Киеве рассказали, как главком ВСУ разочаровал Зеленского
NV: Зеленский уже "не в восторге" от Сырского из-за новых проблем на фронте
Сырский и Зеленский. Обложка © ТАСС / Zuma
Владимир Зеленский уже "не в восторге" от главкома ВСУ Александра Сырского из-за всё новых и новых проблем на фронте. Об этом сообщает украинское издание NV со ссылкой на источники в офисе Зеленского.
"Зеленский сейчас "в целом не сильно в восторге" от Сырского. На Банковой (улица, на которой находится офис Зеленского. — Прим. Life.ru) имеют замечания к главкому ВСУ из-за неудачной подготовки сил обороны к наступлению россиян в Харьковской области", — говорится в публикации.
По данным собеседника издания, недовольство вызывает не только прорыв линии укреплений на севере Харьковской области, но и "ряд других вопросов". При этом вопрос об увольнении Сырского пока не стоит.
Ранее в США предрекли ослабление позиций Сырского из-за отставки командующего Объединёнными силами ВСУ Юрия Содоля, который "проворонил" прорыв российских войск в районе Торецка ДНР. Также на Западе считают, что кадровые перестановки грозят неприятностями самому Зеленскому, который в феврале уже отправил в отставку популярного главкома ВСУ Валерия Залужного.