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1 июля, 17:16

"Уже не в восторге": В Киеве рассказали, как главком ВСУ разочаровал Зеленского

NV: Зеленский уже "не в восторге" от Сырского из-за новых проблем на фронте

Сырский и Зеленский. Обложка © ТАСС / Zuma

Сырский и Зеленский. Обложка © ТАСС / Zuma

Владимир Зеленский уже "не в восторге" от главкома ВСУ Александра Сырского из-за всё новых и новых проблем на фронте. Об этом сообщает украинское издание NV со ссылкой на источники в офисе Зеленского.

"Зеленский сейчас "в целом не сильно в восторге" от Сырского. На Банковой (улица, на которой находится офис Зеленского. — Прим. Life.ru) имеют замечания к главкому ВСУ из-за неудачной подготовки сил обороны к наступлению россиян в Харьковской области", — говорится в публикации.

По данным собеседника издания, недовольство вызывает не только прорыв линии укреплений на севере Харьковской области, но и "ряд других вопросов". При этом вопрос об увольнении Сырского пока не стоит.

Ранее в США предрекли ослабление позиций Сырского из-за отставки командующего Объединёнными силами ВСУ Юрия Содоля, который "проворонил" прорыв российских войск в районе Торецка ДНР. Также на Западе считают, что кадровые перестановки грозят неприятностями самому Зеленскому, который в феврале уже отправил в отставку популярного главкома ВСУ Валерия Залужного.

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Наталья Исакова
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