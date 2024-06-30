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Регион
30 июня, 17:55

Нардеп Безуглая написала заявление в ГБР на главкома ВСУ Сырского

Марьяна Безуглая, Александр Сырский. Обложка © Telegram / marybezuhla, © ТАСС / Zuma

Марьяна Безуглая, Александр Сырский. Обложка © Telegram / marybezuhla, © ТАСС / Zuma

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая написала заявление в Государственное бюро расследований (ГБР) на главкома ВСУ Александра Сырского. Парламентарий считает, что генерал-полковник запретил украинским солдатам разговаривать с ней и пускать её в военные части. За это, как подчеркнула Безуглая, Сырскому может грозить до трёх лет лишения свободы.

"Подаю заявление в Государственное бюро расследований по нарушению Сырским статьи 351 Уголовного кодекса Украины, а именно: препятствование деятельности народного депутата Украины", — написала она в телеграм-канале.

Также нардеп опубликовала скриншоты сообщений, где, как она утверждает, командование ВСУ как раз и доводит до подчинённых данные указания.

До этого Безуглая неоднократно критиковала главкома ВСУ. Украинские СМИ писали, что нардеп действует по указке офиса Владимира Зеленского, а её недовольство Сырским может стать предвестником смены украинского главнокомандующего. К слову, то же самое она делала перед увольнением бывшего главкома Валерия Залужного. В январе стало известно, что Безуглая покидает пропрезидентскую партию "Слуга народа". При этом она заявила, что будет продолжать исполнять обязанности депутата и поддерживать Зеленского.

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Наталья Исакова
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