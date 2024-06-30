Нардеп Безуглая написала заявление в ГБР на главкома ВСУ Сырского

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая написала заявление в Государственное бюро расследований (ГБР) на главкома ВСУ Александра Сырского. Парламентарий считает, что генерал-полковник запретил украинским солдатам разговаривать с ней и пускать её в военные части. За это, как подчеркнула Безуглая, Сырскому может грозить до трёх лет лишения свободы.

"Подаю заявление в Государственное бюро расследований по нарушению Сырским статьи 351 Уголовного кодекса Украины, а именно: препятствование деятельности народного депутата Украины", — написала она в телеграм-канале.

Также нардеп опубликовала скриншоты сообщений, где, как она утверждает, командование ВСУ как раз и доводит до подчинённых данные указания.