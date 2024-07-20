640 военных и британское "храброе сердце" потеряли ВСУ за сутки на юге зоны СВО

ВСУ за сутки потеряли 640 человек личного состава, САУ Braveheart и 18 автомобилей в зоне ответственности подразделения Южной группировки войск РФ. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Поражение было нанесено 22-й, 24-й, 30-й, 72-й механизированным, 56-й мотопехотной, 81-й аэромобильной, 79-й и 80-й десантно-штурмовым бригадам ВСУ. Боевые действия разворачивались в населённых пунктах Григоровка, Красногоровка, Зализнянское, Константиновка, Часов Яр и Райгородок Донецкой Народной Республики (ДНР).

Также российские войска отразили две контратаки подразделений 5-й штурмовой бригады ВСУ.

В ходе контрбатарейной борьбы ВС России поразили 155-мм самоходную артиллерийскую установку Braveheart производства Великобритании, 155-мм гаубицу М198 и М777 американского производства, 152-мм самоходную артиллерийскую установку "Акация", 152-мм гаубицу "Мста-Б", два 152-мм орудия Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и два 105-мм британских орудия L-119. Также уничтожена станция РЭБ "Анклав" и два склада украинских боеприпасов.