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20 июля, 10:46

640 военных и британское "храброе сердце" потеряли ВСУ за сутки на юге зоны СВО

Минобороны: ВСУ потеряли 640 военных и британскую САУ Braveheart на юге зоны СВО

САУ Braveheart. Обложка © Wikipedia / Airwolfhound

САУ Braveheart. Обложка © Wikipedia / Airwolfhound

ВСУ за сутки потеряли 640 человек личного состава, САУ Braveheart и 18 автомобилей в зоне ответственности подразделения Южной группировки войск РФ. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Поражение было нанесено 22-й, 24-й, 30-й, 72-й механизированным, 56-й мотопехотной, 81-й аэромобильной, 79-й и 80-й десантно-штурмовым бригадам ВСУ. Боевые действия разворачивались в населённых пунктах Григоровка, Красногоровка, Зализнянское, Константиновка, Часов Яр и Райгородок Донецкой Народной Республики (ДНР).

Также российские войска отразили две контратаки подразделений 5-й штурмовой бригады ВСУ.

В ходе контрбатарейной борьбы ВС России поразили 155-мм самоходную артиллерийскую установку Braveheart производства Великобритании, 155-мм гаубицу М198 и М777 американского производства, 152-мм самоходную артиллерийскую установку "Акация", 152-мм гаубицу "Мста-Б", два 152-мм орудия Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и два 105-мм британских орудия L-119. Также уничтожена станция РЭБ "Анклав" и два склада украинских боеприпасов.

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Ранее Life.ru рассказывал, что киевский режим потерял до пяти тысяч военных при попытках форсировать Днепр. При этом тысячи бойцов остались лежать на дне реки.

Николай Рюмин
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