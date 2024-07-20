"Творится что-то страшное": Священник из зоны СВО рассказал о катастрофических потерях ВСУ
Священник Репин: В зоне СВО потери ВСУ составляют 15 к 1
Потери Вооружённых сил Украины в зоне проведения специальной военной операции составляют 15 к 1. Об этом в беседе с военкором "Царьграда" Владленом Чертиновым рассказал петербургский священник Пётр Репин, который недавно вернулся с фронта.
Вся линия боевого соприкосновения, по его словам, сейчас превращается в Крынки и напоминает "гигантскую топку", где ежедневно сгорает большое количество людей. Этому способствуют, как считает священнослужитель, активизация боевых действий и усиление мобилизации населения на территории Незалежной.
"По свидетельствам парней, на передовой сейчас творится что-то страшное. Противник стал терять в 15 раз больше военных, чем мы. И я в цифру два миллиона вражеских потерь, которая гуляет среди бойцов, уже начинаю верить", — заявил Репин.
Священнослужитель также подчеркнул, что в связи с этим ввод воинского контингента Североатлантического альянса на Украину уже не кажется таким реальным, как раньше. Он отметил, что там "нет дураков, которые будут десятками тысяч помирать за здорово живёшь".
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что киевский режим потерял до пяти тысяч человек при попытках форсировать Днепр. По словам чиновника, при этом тысячи военнослужащих ВСУ остались на дне реки.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine