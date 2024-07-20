Потери Вооружённых сил Украины в зоне проведения специальной военной операции составляют 15 к 1. Об этом в беседе с военкором "Царьграда" Владленом Чертиновым рассказал петербургский священник Пётр Репин, который недавно вернулся с фронта.

Вся линия боевого соприкосновения, по его словам, сейчас превращается в Крынки и напоминает "гигантскую топку", где ежедневно сгорает большое количество людей. Этому способствуют, как считает священнослужитель, активизация боевых действий и усиление мобилизации населения на территории Незалежной.

"По свидетельствам парней, на передовой сейчас творится что-то страшное. Противник стал терять в 15 раз больше военных, чем мы. И я в цифру два миллиона вражеских потерь, которая гуляет среди бойцов, уже начинаю верить", — заявил Репин.

Священнослужитель также подчеркнул, что в связи с этим ввод воинского контингента Североатлантического альянса на Украину уже не кажется таким реальным, как раньше. Он отметил, что там "нет дураков, которые будут десятками тысяч помирать за здорово живёшь".