ВСУ доверили "охрану неба" над Харьковом женщинам-военнослужащим

ВСУ доверили "охрану неба" над Харьковом военнослужащим-женщинам. Об этом рассказал журналистам российский офицер с позывным "Гамбит". По его словам, женщина всё чаще замечают на постах противовоздушной обороны. А вот на самой линии боевого соприкосновения, по словам офицера, присутствие женщин-украинок пока не зафиксировано. По крайней мере, подразделение "Север", в котором служит "Гамбит", с ними не сталкивалось.