ВСУ доверили "охрану неба" над Харьковом женщинам-военнослужащим
Офицер "Гамбит": Женщины в ВCУ на постах ПВО контролируют небо под Харьковом
ВСУ доверили "охрану неба" над Харьковом военнослужащим-женщинам. Об этом рассказал журналистам российский офицер с позывным "Гамбит". По его словам, женщина всё чаще замечают на постах противовоздушной обороны. А вот на самой линии боевого соприкосновения, по словам офицера, присутствие женщин-украинок пока не зафиксировано. По крайней мере, подразделение "Север", в котором служит "Гамбит", с ними не сталкивалось.
"Зачастую это либо КПП, либо где-нибудь возле самого Харькова наблюдательные посты, которые следят за небом", — приводит слова офицера РИА "Новости".
Тем временем на Украине уже вовсю призывают готовиться к обязательному призыву женщин на фронт. По мнению народной избранницы от партии "Голос" Инны Совсун, если ВСУ будут нуждаться в срочной подмоге, слабый пол обязан взять в руки оружие. Ранее схожее заявление сделала депутат Рады Марьяна Безуглая. Она сообщила о намерении властей уравнять мужчин и женщин в вопросе призыва на фронт.
Shutterstock / FOTODOM / Ruslan Lytvyn