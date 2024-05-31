Что известно о женщинах-заключённых, которых Украина хочет отправить на фронт Министр юстиции Украины анонсировал возможное привлечение женщин из мест лишения свободы для участия в боевых действиях: к чему это может привести — в материале Life.ru. 30 мая, 21:21 Министр юстиции Украины анонсировал возможное привлечение женщин из мест лишения свободы для участия в боевых действиях. Обложка © ТАСС / Евгений Епанчинцев

Украина рассматривает женщин-заключённых как потенциальных бойцов на фронте. Накануне власти страны уже начали освобождать из тюрем людей, согласившихся на призыв, пока это только мужчины. Речь идёт о 600 заключённых, которые отправятся на фронт — воевать с Россией в штурмовых подразделениях. Об этом заявил министр юстиции Украины Денис Малюська, ссылаясь на закон.

Кто и как хочет привлечь женщин-заключённых на фронт

Документ предполагает условно-досрочное освобождение от тюремного заключения в обмен на участие в боевых действиях. В ВСУ возьмут не всех, но почти: это могут быть люди, осуждённые не по особо тяжким статьям, таким как государственная измена или педофилия.

Министр юстиции рассказал о 4300 заявлениях от людей, находящихся в местах лишения свободы, — весьма скромная цифра, если учитывать, что с момента подписания закона о призыве заключённых прошло уже две недели. При этом у Киева есть весьма нескромные ожидания — привлечь к боевым действиям до 20 тысяч человек. Кажется, что в поисках контингента для борьбы с Россией власти Киева соревнуются в креативе. Ранее в Незалежной уже разрешили призывать психически больных, людей с тяжёлыми и смертельными диагнозами, включая онкологию и ВИЧ.

Попытка призвать на фронт женщин из тюрем означает, что Украине катастрофически не хватает контингента. Фото © ТАСС / Юрий Тутов

В эфире местного радио министр рассказал, что пришёл к этой идее, промониторив лазейки в законе. Оказывается, украинское право не устанавливает ограничения на призыв женщин. При этом чиновник заметил: представительницы слабого пола реже ввязываются в криминал, поэтому в тюрьмах их значительно меньше.

Что изменит для ВСУ отправка заключённых-женщин

Депутат Государственной думы, российский публицист, телеведущий Анатолий Вассерман в беседе с Life.ru рассказал, что Украине катастрофически не хватает контингента.

Отправлять женщин на фронт, даже если они сидят в тюрьме, — кощунство в высшей степени. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Анатолий Вассерман напомнил: отношение к женщинам на фронте исторически менялось не раз; как правило, они попадали на войну вполне добровольно. Но для оппонентов России понятие "добровольность" не существует.

Отправлять женщин на фронт, даже если они сидят в тюрьме, — кощунство в высшей степени. Расчёт на эти силы — это уже некий предел, который говорит о бессилии ВСУ.

Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России, политолог, украинист Богдан Безпалько рассказал Life.ru о том, что такого рода кампания говорит о жёстком дефиците человеческих кадров в вооружённых силах Украины. Несмотря на новый закон о мобилизации, наполнить ВСУ ресурсами в том объёме, который требуется, пока что не удаётся.

— Киев использует все возможные способы, но вряд ли это приведёт к каким-то ощутимым результатам в условиях, когда ВСУ проигрывают, а вооружённые силы России пусть и медленными темпами, но движутся вперёд. Сложно рассчитывать на то, что люди будут рваться на фронт и превращать себя в пушечное мясо. Тем более что все — и заключённые, и женщины — понимают, что их будут использовать на самых сложных участках фронта. А кадровые подразделения — беречь для каких-то других, более опасных, моментов во время конфликта, — заключил эксперт.

Безпалько уверен, что женщинам-заключённым эта инициатива не понравится. Из всех заключённых Украины завербовалось чуть больше 600 человек — не тысячи и не десятки тысяч, — это очень мало. По мнению эксперта, когда ресурс будет исчерпан почти полностью, тактика ВСУ сместится в другую сторону. А в случае прихода к власти нового президента США могут начаться попытки втянуть европейские страны непосредственно в военный конфликт с Россией с использованием регулярных войск. По мнению Богдана Безпалько, "это их розовая мечта".

Авторы Раиса Малиновская