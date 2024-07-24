ВС РФ разнесли расположение группировок "Кракен" и "Айдар"* под Харьковом
Подпольщик Лебедев: Под Харьковом поражено расположение "Кракена" и "Айдара"*
ВС РФ поразили расположение группировок ВСУ "Кракен" и "Айдар"* в Лесном Харьковской области. Об этом журналистам рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Были ли там иностранцы, неизвестно.
"Известное место, там крупная дорожная развязка в сторону Белгорода и окружная дорога. <…> По словам сопротивления, буквально на днях туда прибыли до двух сотен военных... Там были нацисты из <...> экстремистских группировок "Кракен" и "Айдар"*", — сказал собственник агентства.
Напомним, также ВС РФ нанесли серию ударов по порту Измаила Одесской области. Помимо складов и лодок, там находилось немало офицеров ВСУ и иностранных наёмников. Десятки погибли.
* Запрещённая в России террористическая организация.
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