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24 июля, 09:14

ВС РФ разнесли расположение группировок "Кракен" и "Айдар"* под Харьковом

Подпольщик Лебедев: Под Харьковом поражено расположение "Кракена" и "Айдара"*

ВС РФ поразили расположение группировок ВСУ "Кракен" и "Айдар"* в Лесном Харьковской области. Об этом журналистам рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Были ли там иностранцы, неизвестно.

"Известное место, там крупная дорожная развязка в сторону Белгорода и окружная дорога. <…> По словам сопротивления, буквально на днях туда прибыли до двух сотен военных... Там были нацисты из <...> экстремистских группировок "Кракен" и "Айдар"*", — сказал собственник агентства.

Мощный взрыв прогремел на аэродроме ВСУ в Вознесенске
Мощный взрыв прогремел на аэродроме ВСУ в Вознесенске

Напомним, также ВС РФ нанесли серию ударов по порту Измаила Одесской области. Помимо складов и лодок, там находилось немало офицеров ВСУ и иностранных наёмников. Десятки погибли.

* Запрещённая в России террористическая организация.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Матвей Константинов
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