Российские вооружённые силы нанесли удар по складу Вооружённых сил Украины в Краматорске. Об этом РИА "Новости" рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его сведениям, в результате атаки уничтожены значительные запасы боеприпасов, включая дальнобойные ракеты. Также могла быть уничтожена одна установка РСЗО HIMARS.

ВСУ за сутки потеряли до 410 бойцов и ещё один танк Abrams в зоне работы группировки "Центр" ВС РФ

ВСУ за сутки потеряли до 410 бойцов и ещё один танк Abrams в зоне работы группировки "Центр" ВС РФ

Ранее Минобороны РФ сообщило о нанесении удара по площадке с иностранной техникой ВСУ в зоне спецоперации, в результате которого уничтожено до пяти американских боевых машин пехоты Bradley. Также были разрушены склад горюче-смазочных материалов, пункт базирования безэкипажных катеров и ремонтные цеха бронетанкового и кузнечно-механического заводов.