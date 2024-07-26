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26 июля, 04:40

ВС РФ разнесли склад ВСУ с дальнобойными ракетами в Краматорске

Подполье: В Краматорске уничтожен склад ВСУ с дальнобойными ракетами

Российские вооружённые силы нанесли удар по складу Вооружённых сил Украины в Краматорске. Об этом РИА "Новости" рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его сведениям, в результате атаки уничтожены значительные запасы боеприпасов, включая дальнобойные ракеты. Также могла быть уничтожена одна установка РСЗО HIMARS.

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Ранее Минобороны РФ сообщило о нанесении удара по площадке с иностранной техникой ВСУ в зоне спецоперации, в результате которого уничтожено до пяти американских боевых машин пехоты Bradley. Также были разрушены склад горюче-смазочных материалов, пункт базирования безэкипажных катеров и ремонтные цеха бронетанкового и кузнечно-механического заводов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / aarrows

Кирилл Сосновских
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