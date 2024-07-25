ВС РФ ударили по площадке с иностранной техникой ВСУ: "выбыло" до 5 американских Bradley

Российские войска уничтожили в зоне спецоперации до пяти американских боевых машин пехоты (БМП) Bradley на площадке с иностранной военной техникой ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"За сутки уничтожены склад горюче-смазочных материалов ВСУ, до пяти БМП Bradley производства США на площадке c иностранной военной техникой, а также пункт базирования безэкипажных катеров", — говорится в сообщении.

Также удары нанесены по ремонтно-восстановительным цехам бронетанкового и кузнечно-механического заводов, скоплениям живой силы и военной техники противника в 104-х районах. А системы ПВО сбили три снаряда HIMARS и 52 беспилотника.