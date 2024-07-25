Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 июля, 10:41

ВС РФ ударили по площадке с иностранной техникой ВСУ: "выбыло" до 5 американских Bradley

Российские войска уничтожили до пяти американских Bradley в зоне СВО

Российские войска уничтожили в зоне спецоперации до пяти американских боевых машин пехоты (БМП) Bradley на площадке с иностранной военной техникой ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"За сутки уничтожены склад горюче-смазочных материалов ВСУ, до пяти БМП Bradley производства США на площадке c иностранной военной техникой, а также пункт базирования безэкипажных катеров", — говорится в сообщении.

Также удары нанесены по ремонтно-восстановительным цехам бронетанкового и кузнечно-механического заводов, скоплениям живой силы и военной техники противника в 104-х районах. А системы ПВО сбили три снаряда HIMARS и 52 беспилотника.

Жертвы колоссальные: В Харькове одним ударом уничтожили пункт дислокации бойцов ВСУ и наёмников
Жертвы колоссальные: В Харькове одним ударом уничтожили пункт дислокации бойцов ВСУ и наёмников

Напомним, об ударе Харьковскому бронетанковому заводу МО РФ сообщало ранее. Ведомство показало видео с моментом удара из ракетного комплекса "Искандер-М".

Обложка ©

Wikipedia / U.S. Army

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров