Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 июля, 08:23

Минобороны показало видео удара "Искандером" по бронетанковому заводу в Харькове

Российские войска нанесли групповой удар из ракетного комплекса "Искандер-М" по Харьковскому бронетанковому заводу, в результате уничтожены два цеха. Об этом сообщили в Минобороны России, показав видео работы ракетчиков.

Российские войска нанесли групповой удар из ракетного комплекса "Искандер-М" по Харьковскому бронетанковому заводу. Видео © Telegram/Минобороны России

"В результате удара уничтожено два цеха по ремонту и восстановлению бронетехники. Восстановление бронетанковой техники ВСУ в цехах завода прекращено", — говорится в сообщении ведомства.

Жертвы колоссальные: В Харькове одним ударом уничтожили пункт дислокации бойцов ВСУ и наёмников
Жертвы колоссальные: В Харькове одним ударом уничтожили пункт дислокации бойцов ВСУ и наёмников

А ранее российские "Искандеры" сокрушительными ударами по железнодорожной станции в Дергачах Харьковской области сравняли с землёй логово инструкторов и наёмников из западных стран. Было уничтожено около 50 иностранных военных. Life.ru публиковал видео.

Обложка ©

Telegram/Минобороны России

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров