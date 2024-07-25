Минобороны показало видео удара "Искандером" по бронетанковому заводу в Харькове
Российские войска нанесли групповой удар из ракетного комплекса "Искандер-М" по Харьковскому бронетанковому заводу, в результате уничтожены два цеха. Об этом сообщили в Минобороны России, показав видео работы ракетчиков.
Российские войска нанесли групповой удар из ракетного комплекса "Искандер-М" по Харьковскому бронетанковому заводу. Видео © Telegram/Минобороны России
"В результате удара уничтожено два цеха по ремонту и восстановлению бронетехники. Восстановление бронетанковой техники ВСУ в цехах завода прекращено", — говорится в сообщении ведомства.
А ранее российские "Искандеры" сокрушительными ударами по железнодорожной станции в Дергачах Харьковской области сравняли с землёй логово инструкторов и наёмников из западных стран. Было уничтожено около 50 иностранных военных. Life.ru публиковал видео.