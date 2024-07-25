Минобороны показало видео удара "Искандером" по бронетанковому заводу в Харькове

Российские войска нанесли групповой удар из ракетного комплекса "Искандер-М" по Харьковскому бронетанковому заводу, в результате уничтожены два цеха. Об этом сообщили в Минобороны России, показав видео работы ракетчиков.

Российские войска нанесли групповой удар из ракетного комплекса "Искандер-М" по Харьковскому бронетанковому заводу. Видео © Telegram/Минобороны России

"В результате удара уничтожено два цеха по ремонту и восстановлению бронетехники. Восстановление бронетанковой техники ВСУ в цехах завода прекращено", — говорится в сообщении ведомства.