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25 июля, 06:40

Жертвы колоссальные: В Харькове одним ударом уничтожили пункт дислокации бойцов ВСУ и наёмников

ВС России уничтожили до 100 боевиков ВСУ ударом "Искандера-М" в Харькове

Ракеты "Искандер-М". Обложка © ТАСС

Ракеты "Искандер-М". Обложка © ТАСС

ВС РФ ударили по пункту дислокации бойцов ВСУ и зарубежных наёмников в Харькове. В результате ликвидировано около сотни боевиков, сообщает Минобороны России. Удар нанёс расчёт оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М".

ВС РФ ударили "Искандером-М" по наёмникам в Харькове. Видео © Минобороны РФ

"Нанесён ракетный удар по пункту временной дислокации иностранных наёмников в здании строительной компании "Скорпион" в промзоне Харькова. В результате удара уничтожено до 100 боевиков, из них 40 зарубежных инструкторов, а также около 60 военнослужащих 151-й механизированной бригады ВСУ", — уточнили в ведомстве. Также опубликовано видео удара.

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Ранее Life.ru рассказывал, что ВС РФ уничтожили командный пункт 63-й механизированной бригады ВСУ в Красном Лимане. Удар нанёс расчёт оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М".

Николай Рюмин
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