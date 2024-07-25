Жертвы колоссальные: В Харькове одним ударом уничтожили пункт дислокации бойцов ВСУ и наёмников
ВС России уничтожили до 100 боевиков ВСУ ударом "Искандера-М" в Харькове
Ракеты "Искандер-М". Обложка © ТАСС
ВС РФ ударили по пункту дислокации бойцов ВСУ и зарубежных наёмников в Харькове. В результате ликвидировано около сотни боевиков, сообщает Минобороны России. Удар нанёс расчёт оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М".
ВС РФ ударили "Искандером-М" по наёмникам в Харькове. Видео © Минобороны РФ
"Нанесён ракетный удар по пункту временной дислокации иностранных наёмников в здании строительной компании "Скорпион" в промзоне Харькова. В результате удара уничтожено до 100 боевиков, из них 40 зарубежных инструкторов, а также около 60 военнослужащих 151-й механизированной бригады ВСУ", — уточнили в ведомстве. Также опубликовано видео удара.
Ранее Life.ru рассказывал, что ВС РФ уничтожили командный пункт 63-й механизированной бригады ВСУ в Красном Лимане. Удар нанёс расчёт оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М".