Жертвы колоссальные: В Харькове одним ударом уничтожили пункт дислокации бойцов ВСУ и наёмников

ВС РФ ударили по пункту дислокации бойцов ВСУ и зарубежных наёмников в Харькове. В результате ликвидировано около сотни боевиков, сообщает Минобороны России. Удар нанёс расчёт оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М".

"Нанесён ракетный удар по пункту временной дислокации иностранных наёмников в здании строительной компании "Скорпион" в промзоне Харькова. В результате удара уничтожено до 100 боевиков, из них 40 зарубежных инструкторов, а также около 60 военнослужащих 151-й механизированной бригады ВСУ", — уточнили в ведомстве. Также опубликовано видео удара.