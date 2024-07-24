"Искандер-М" уничтожил командный пункт ВСУ в Красном Лимане и 300 FPV-дронов
ВС РФ поразили командный пункт 63-й механизированной бригады ВСУ в Красном Лимане. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Удар нанёс расчёт оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М".
"Искандер-М" уничтожил командный пункт ВСУ в Красном Лимане. Видео © Telegram / Минобороны России
Уничтожены сам командный пункт с оперативным составом, две командно-штабные машины пункта управления беспилотниками, десять БПЛА самолётного типа, более 300 FPV-дронов, антенно-мачтовое устройство и три единицы автомобильной техники повышенной проходимости.
Ранее Минобороны отчиталось об освобождении села Ивано-Дарьевка Донецкой Народной Республики. Его взяли бойцы Южной группировки войск ВС РФ.
Telegram / Минобороны России