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24 июля, 11:32

"Искандер-М" уничтожил командный пункт ВСУ в Красном Лимане и 300 FPV-дронов

ВС РФ поразили командный пункт 63-й механизированной бригады ВСУ в Красном Лимане. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Удар нанёс расчёт оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М".

"Искандер-М" уничтожил командный пункт ВСУ в Красном Лимане. Видео © Telegram / Минобороны России

Уничтожены сам командный пункт с оперативным составом, две командно-штабные машины пункта управления беспилотниками, десять БПЛА самолётного типа, более 300 FPV-дронов, антенно-мачтовое устройство и три единицы автомобильной техники повышенной проходимости.

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Ранее Минобороны отчиталось об освобождении села Ивано-Дарьевка Донецкой Народной Республики. Его взяли бойцы Южной группировки войск ВС РФ.

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Telegram / Минобороны России

Матвей Константинов
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