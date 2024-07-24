"Искандер-М" уничтожил командный пункт ВСУ в Красном Лимане и 300 FPV-дронов

ВС РФ поразили командный пункт 63-й механизированной бригады ВСУ в Красном Лимане. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Удар нанёс расчёт оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М".

Уничтожены сам командный пункт с оперативным составом, две командно-штабные машины пункта управления беспилотниками, десять БПЛА самолётного типа, более 300 FPV-дронов, антенно-мачтовое устройство и три единицы автомобильной техники повышенной проходимости.