Армия России продолжила победное наступление взятием ещё одного села в ДНР
Минобороны: Армия России освободила населённый пункт Ивано-Дарьевка в ДНР
Российские военные в ходе выполнения задач СВО освободили населённый пункт Ивано-Дарьевка в Донецкой Народной Республике. О новых успехах подразделения "Южной" группировки войск говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.
"В результате активных действий освобождён населённый пункт Ивано-Дарьевка ДНР", — говорится в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что операция по освобождению российскими войсками Красногоровки, расположенной к северо-западу от Донецка, близится к завершению. Город фактически освобождён, остались лишь отдельные улицы и здания, которые ещё предстоит очистить. ВСУ тем временем лишают бойцов отпусков и увольнительных, из-за чего уставшие и немотивированные украинские солдаты зачастую бросают оружие и дезертируют.
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