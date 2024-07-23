Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 июля, 10:14

Армия России продолжила победное наступление взятием ещё одного села в ДНР

Минобороны: Армия России освободила населённый пункт Ивано-Дарьевка в ДНР

Российские военные в ходе выполнения задач СВО освободили населённый пункт Ивано-Дарьевка в Донецкой Народной Республике. О новых успехах подразделения "Южной" группировки войск говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.

"В результате активных действий освобождён населённый пункт Ивано-Дарьевка ДНР", — говорится в сообщении ведомства.

Российские войска "Запад" взяли под контроль сразу два населённых пункта
Российские войска "Запад" взяли под контроль сразу два населённых пункта

Ранее сообщалось, что операция по освобождению российскими войсками Красногоровки, расположенной к северо-западу от Донецка, близится к завершению. Город фактически освобождён, остались лишь отдельные улицы и здания, которые ещё предстоит очистить. ВСУ тем временем лишают бойцов отпусков и увольнительных, из-за чего уставшие и немотивированные украинские солдаты зачастую бросают оружие и дезертируют.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / fortton

Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров