Ранее сообщалось, что операция по освобождению российскими войсками Красногоровки, расположенной к северо-западу от Донецка, близится к завершению. Город фактически освобождён, остались лишь отдельные улицы и здания, которые ещё предстоит очистить. ВСУ тем временем лишают бойцов отпусков и увольнительных, из-за чего уставшие и немотивированные украинские солдаты зачастую бросают оружие и дезертируют.