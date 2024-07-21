Пленный боец ВСУ сообщил об усталости и дезертирстве сослуживцев в Красногоровке 21 июля, 09:42 ВСУ бегут из Красногоровки. Обложка © ТАСС / пресс-служба Минобороны РФ/AP

Командование ВСУ лишает своих бойцов отпусков и увольнительных из-за нехватки личного состава под Красногоровкой в ДНР, что приводит к массовому дезертирству. Об этом ТАСС рассказал пленный военнослужащий украинской армии Евгений Кургак.

"Все уже устали. Многие воюют много времени без отпусков и увольнительных. Сейчас очень многие [военнослужащие ВСУ] в Красногоровке бросают оружие и бегут", — поделился солдат.

Он добавил, что последние месяцы в ВСУ мобилизуют даже мужчин с серьёзными заболеваниями. Так, в его подразделении были люди с сердечно-сосудистыми патологиями, которых украинские военкомы силой заставили встать под ружьё.

Ранее сообщалось, что операция по освобождению российскими войсками Красногоровки, расположенной к северо-западу от Донецка, близится к завершению. Город фактически освобождён, остались лишь отдельные улицы и здания, которые ещё предстоит очистить.

Авторы Татьяна Миссуми