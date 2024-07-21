Появилось видео взятия в плен группы солдат ВСУ в ходе ожесточённых боев в Красногоровке
Войска России в ходе штурма в Красногоровке взяли в плен группу бойцов ВСУ
Российские бойцы из 5-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск, проводя операцию по штурму одного из районов Красногоровки, захватили в плен группу солдат ВСУ. Об этом сообщает телеканал "Звезда".
Штурм Красногоровки. Видео © Telegram / Zvezdanews
На кадрах видно, как российские штурмовики зачищают многоэтажки, где окопались солдаты ВСУ. В ходе штурма одной из таких бойцам ВС РФ сдались несколько украинских военнослужащих. У одного из них даже есть неонацистский шеврон.
Операция в Красногоровке осложнена тем, что в некоторых домах всё ещё находятся гражданские, которых необходимо эвакуировать, однако ВСУ старательно поливают снарядами всю территорию, где могут оказаться мирные люди. Ранее ВС РФ пришлось вызвать на себя огонь украинских войск, чтобы отвести его от семьи, эвакуацией которой затем занялся другой солдат.
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