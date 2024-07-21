Появилось видео взятия в плен группы солдат ВСУ в ходе ожесточённых боев в Красногоровке

Российские бойцы из 5-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск, проводя операцию по штурму одного из районов Красногоровки, захватили в плен группу солдат ВСУ. Об этом сообщает телеканал "Звезда".

Штурм Красногоровки. Видео © Telegram / Zvezdanews

На кадрах видно, как российские штурмовики зачищают многоэтажки, где окопались солдаты ВСУ. В ходе штурма одной из таких бойцам ВС РФ сдались несколько украинских военнослужащих. У одного из них даже есть неонацистский шеврон.