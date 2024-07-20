Десятки украинок числятся пропавшими без вести, а причиной исчезновений чаще всего становятся похищения со стороны иностранных наёмников, которые не считают изнасилование мирных жительниц военным преступлением. Об этом заявил военнослужащий ВС РФ Александр.

"Счёт жертв иностранных легионов ВСУ среди гражданских идёт на сотни. Только в Светлодаре в доме, где жили грузинские наёмники, пропали 15 женщин", — рассказал военнослужащий ВС РФ в разговоре с РИА "ФедералПресс".

Со слов бойца, наёмников на Украине не в силах сдержать ни закон, ни мораль. Именно поэтому насилие над украинками приобрело массовый характер. Так, в 2014 году во время боёв за Светлодар в Бахмутском районе ДНР на счету грузинского легиона ВСУ оказались десятки невинных жертв.

"Мы зашли туда в 22-м году. Весь город знал, что на школьниц грузины буквально охотились", — добавил боец.

Местные власти противостоять контингенту НАТО на своей территории попросту не в силах. На данный момент тревожные вести о массовых изнасилованиях украинок французскими наёмниками приходят из Харьковской области.