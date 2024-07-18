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18 июля, 09:49

Командир "Ахмата" сообщил о взятии под контроль первой линии многоэтажек в Волчанске

Алаудинов: Войска РФ взяли под контроль первую линию высотных домов в Волчанске

Российские войска взяли под контроль первую линию высотных домов в Волчанске Харьковской области. Об этом сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов.

"Если мы говорим о самом Волчанске, где у нас идут непосредственно штурмовые действия подразделений Минобороны, то за последние дни, надо отметить, что самый тяжёлый участок — это высотные дома в Волчанске. Первая линия этих высотных домов <...> полностью находится под контролем подразделений Минобороны РФ", — сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

Ранее Алаудинов пообещал сделать всё для завершения спецоперации (СВО) в 2024 году. Он подчеркнул, что Киеву не помогут поставки Запада, ведь в рядах ВСУ наблюдается критический дефицит личного состава. Также командир "Ахмата" отметил, что для победного завершения СВО до конца текущего года имеются все предпосылки.

"Выбиваем с позиций": ВС РФ теснят элитные подразделения ВСУ в Волчанске, заявили в "Ахмате"
"Выбиваем с позиций": ВС РФ теснят элитные подразделения ВСУ в Волчанске, заявили в "Ахмате"
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Telegram / Минобороны России

Наталья Исакова
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