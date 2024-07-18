Командир "Ахмата" сообщил о взятии под контроль первой линии многоэтажек в Волчанске

"Если мы говорим о самом Волчанске, где у нас идут непосредственно штурмовые действия подразделений Минобороны, то за последние дни, надо отметить, что самый тяжёлый участок — это высотные дома в Волчанске. Первая линия этих высотных домов <...> полностью находится под контролем подразделений Минобороны РФ", — сказал он в эфире телеканала "Россия-1".