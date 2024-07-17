Командир "Ахмата" назвал сроки завершения СВО
Алаудинов: СВО завершится до конца этого года, для этого есть все предпосылки
Спецоперация завершится до конца года, заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов. По его словам, для такого исхода событий есть все предпосылки.
"Трампы, Зеленские, иже подобные они приходят и уходят, мы же большей своей частью полагаемся только на Бога. Я скажу так: я сказал, что в этом году СВО завершится. Я больше, чем уверен, что СВО в этом году завершится", — сказал он в эфире Первого канала.
Военный отметил, что такие заявления ему позволяют делать предпосылки, а также Священное писание, на которое ориентируется командир "Ахмата".
Ранее Алаудинов пообещал сделать всё для завершения СВО в 2024 году. Он подчеркнул, что Киеву не помогут поставки Запада, ведь в рядах ВСУ наблюдается критический дефицит личного состава. Следовательно, по словам командира, украинские военные не способны дать отпор наступающим частям российской армии.
Telegram/Минобороны России