Командир "Ахмата" назвал сроки завершения СВО

"Трампы, Зеленские, иже подобные они приходят и уходят, мы же большей своей частью полагаемся только на Бога. Я скажу так: я сказал, что в этом году СВО завершится. Я больше, чем уверен, что СВО в этом году завершится", — сказал он в эфире Первого канала.