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17 июля, 09:39

Командир "Ахмата" назвал сроки завершения СВО

Алаудинов: СВО завершится до конца этого года, для этого есть все предпосылки

Спецоперация завершится до конца года, заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов. По его словам, для такого исхода событий есть все предпосылки.

"Трампы, Зеленские, иже подобные они приходят и уходят, мы же большей своей частью полагаемся только на Бога. Я скажу так: я сказал, что в этом году СВО завершится. Я больше, чем уверен, что СВО в этом году завершится", — сказал он в эфире Первого канала.

Военный отметил, что такие заявления ему позволяют делать предпосылки, а также Священное писание, на которое ориентируется командир "Ахмата".

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Ранее Алаудинов пообещал сделать всё для завершения СВО в 2024 году. Он подчеркнул, что Киеву не помогут поставки Запада, ведь в рядах ВСУ наблюдается критический дефицит личного состава. Следовательно, по словам командира, украинские военные не способны дать отпор наступающим частям российской армии.

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Telegram/Минобороны России

Александра Мышляева
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