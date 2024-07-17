Командир "Ахмата" раскрыл темпы освобождения населённых пунктов в зоне СВО
Апты Алаудинов: В зоне СВО освобождается по населённому пункту почти каждый день
В ходе специальной военной операции российские силы освобождают по одному населённому пункту если не каждый день, то через день. Такие данные в эфире Первого канала озвучил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов. По его словам, одержать победу на передовой противник не в состоянии.
"Наши войска двигаются каждый день, освобождая по одному населённому пункту, через день. При любом раскладе мы освобождаем населённые пункты и движемся вперёд", — указал он.
Напомним, что буквально на днях российские войска освободили село Урожайное в Донецкой Народной Республике (ДНР), а до этого к списку прибавился населённый пункт Восход. 9 июля сообщалось, что подразделения группировки "Центр" ВС РФ освободили населённый пункт Яснобродовка, а 7 июля освободили Чигари.
Russian Defense Ministry Press Service via AP