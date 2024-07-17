Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 июля, 09:14

Командир "Ахмата" раскрыл темпы освобождения населённых пунктов в зоне СВО

Апты Алаудинов: В зоне СВО освобождается по населённому пункту почти каждый день

В ходе специальной военной операции российские силы освобождают по одному населённому пункту если не каждый день, то через день. Такие данные в эфире Первого канала озвучил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов. По его словам, одержать победу на передовой противник не в состоянии.

"Наши войска двигаются каждый день, освобождая по одному населённому пункту, через день. При любом раскладе мы освобождаем населённые пункты и движемся вперёд", — указал он.

Офицер Воробей рассказал о подбитой у Урожайного "жирной цели" ВСУ
Офицер Воробей рассказал о подбитой у Урожайного "жирной цели" ВСУ

Напомним, что буквально на днях российские войска освободили село Урожайное в Донецкой Народной Республике (ДНР), а до этого к списку прибавился населённый пункт Восход. 9 июля сообщалось, что подразделения группировки "Центр" ВС РФ освободили населённый пункт Яснобродовка, а 7 июля освободили Чигари.

Обложка ©

Russian Defense Ministry Press Service via AP

Алексей Берковиц
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Чеченская Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров