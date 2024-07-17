Командир "Ахмата" раскрыл темпы освобождения населённых пунктов в зоне СВО

В ходе специальной военной операции российские силы освобождают по одному населённому пункту если не каждый день, то через день. Такие данные в эфире Первого канала озвучил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов. По его словам, одержать победу на передовой противник не в состоянии.