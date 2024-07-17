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17 июля, 08:56

Офицер Воробей рассказал о подбитой у Урожайного "жирной цели" ВСУ

Офицер Воробей рассказал о подбитой у Урожайного "жирной цели" ВСУ. Обложка © Телеграм / RT на русском

Офицер Воробей рассказал о подбитой у Урожайного "жирной цели" ВСУ. Обложка © Телеграм / RT на русском

Российские солдаты, находящиеся в зоне Специальной военной операции, продолжают зачищать село Урожайное в ДНР. На данный момент враг отошёл в сторону Макаровки и Благодатного. О ситуации на месте рассказал RT офицер с позывным Воробей.

По словам военнослужащего, участок достаточно сложный и трудный. Тем не менее ситуация развивается в пользу Российской армии. Офицер говорит, что ВСУ не теряют надежд вернуть утраченные позиции, но наши подразделения держат оборону и полны решимости довести задачу до конца. Военный также рассказал, что за пару дней до взятия села военнослужащие смогли подбить "жирную цель".

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"Отправили свои средства беспилотные, разведали, нашли. Сначала думали, что это танк, — стоял в лесопосадке... Подождали... начал выходить из посадки и занимать огневую позицию. Оказывается, это была САУ 2С22, которая называется "Богдана" у них здесь. Мы передаём команду своим огневым подразделениям, система 2С5 выполнила задачу великолепно — с первого раза поразила цель", сообщил Воробей.

Напомним, что населённый пункт Урожайное в ДНР освободили пару дней назад. Информацию об этом подтвердило Министерство обороны России. На данный момент подразделения "осуществляют его зачистку и разминирование". К слову, сейчас на этом направлении служит Алексей Блиновский, ушедший на СВО добровольцем.

Наталья Афонина
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