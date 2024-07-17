Офицер Воробей рассказал о подбитой у Урожайного "жирной цели" ВСУ

Российские солдаты, находящиеся в зоне Специальной военной операции, продолжают зачищать село Урожайное в ДНР. На данный момент враг отошёл в сторону Макаровки и Благодатного. О ситуации на месте рассказал RT офицер с позывным Воробей.

По словам военнослужащего, участок достаточно сложный и трудный. Тем не менее ситуация развивается в пользу Российской армии. Офицер говорит, что ВСУ не теряют надежд вернуть утраченные позиции, но наши подразделения держат оборону и полны решимости довести задачу до конца. Военный также рассказал, что за пару дней до взятия села военнослужащие смогли подбить "жирную цель".

"Отправили свои средства беспилотные, разведали, нашли. Сначала думали, что это танк, — стоял в лесопосадке... Подождали... начал выходить из посадки и занимать огневую позицию. Оказывается, это была САУ 2С22, которая называется "Богдана" у них здесь. Мы передаём команду своим огневым подразделениям, система 2С5 выполнила задачу великолепно — с первого раза поразила цель", — сообщил Воробей.