Алексея Блиновского перебросили на стратегически важный участок фронта

Алексея Блиновского, который ушёл на СВО, перевели служить под село Урожайное в ДНР. По сведениям Mash , в обязанности мужа королевы марафонов сейчас входит подвоз боекомплектов на передовую.

Российские военные освободили стратегически важное село и уже его зачистили от украинских военных, однако Блиновский всё же рискует попасть под артобстрел или удар дрона ВСУ. За время нахождения на СВО он успел сменить несколько подразделений. Это связано с его статусом добровольца. Блиновский даже успел принять участие в "адских боях" под Красногоровкой в бригаде Захарченко.