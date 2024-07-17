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17 июля, 05:53
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Алексея Блиновского перебросили на стратегически важный участок фронта

Mash: Блиновского перевели под Урожайное, он возит боекомплекты на передовую

Алексей Блиновский. Обложка © Life.ru

Алексей Блиновский. Обложка © Life.ru

Алексея Блиновского, который ушёл на СВО, перевели служить под село Урожайное в ДНР. По сведениям Mash, в обязанности мужа королевы марафонов сейчас входит подвоз боекомплектов на передовую.

Российские военные освободили стратегически важное село и уже его зачистили от украинских военных, однако Блиновский всё же рискует попасть под артобстрел или удар дрона ВСУ. За время нахождения на СВО он успел сменить несколько подразделений. Это связано с его статусом добровольца. Блиновский даже успел принять участие в "адских боях" под Красногоровкой в бригаде Захарченко.

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Ранее стало известно, что МВД объявило Блиновского в розыск. Причина кроется в неявке к следователю в рамках обвинения по двум статьям. В отношении мужа королевы марафонов завели уголовное дело по ч. 2 п. "б" статьи 199 УК РФ "Уклонение от уплаты налогов, сборов в особо крупном размере", по которой ему грозит до пяти лет колонии. Однако Блиновского так просто задержать нельзя. Всё из-за того, что муж марафонщицы служит на СВО. Чтобы доставить его в московский отдел, Блиновского должна забрать военная полиция.

Андрей Бражников
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