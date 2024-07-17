Алексея Блиновского перебросили на стратегически важный участок фронта
Mash: Блиновского перевели под Урожайное, он возит боекомплекты на передовую
Алексей Блиновский. Обложка © Life.ru
Алексея Блиновского, который ушёл на СВО, перевели служить под село Урожайное в ДНР. По сведениям Mash, в обязанности мужа королевы марафонов сейчас входит подвоз боекомплектов на передовую.
Российские военные освободили стратегически важное село и уже его зачистили от украинских военных, однако Блиновский всё же рискует попасть под артобстрел или удар дрона ВСУ. За время нахождения на СВО он успел сменить несколько подразделений. Это связано с его статусом добровольца. Блиновский даже успел принять участие в "адских боях" под Красногоровкой в бригаде Захарченко.
Ранее стало известно, что МВД объявило Блиновского в розыск. Причина кроется в неявке к следователю в рамках обвинения по двум статьям. В отношении мужа королевы марафонов завели уголовное дело по ч. 2 п. "б" статьи 199 УК РФ "Уклонение от уплаты налогов, сборов в особо крупном размере", по которой ему грозит до пяти лет колонии. Однако Блиновского так просто задержать нельзя. Всё из-за того, что муж марафонщицы служит на СВО. Чтобы доставить его в московский отдел, Блиновского должна забрать военная полиция.