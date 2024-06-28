Муж Блиновской объявлен в розыск

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МВД РФ объявило в розыск мужа Блиновской по статье о неуплате налогов

МВД объявило в розыск мужа блогерши Елены Блиновской, которая проходит по делу о неуплате налогов. Данные на Алексея Блиновского появились в базе министерства. Исходя из текста, ему вменяется статья УК РФ.