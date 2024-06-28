Муж Блиновской объявлен в розыск
МВД РФ объявило в розыск мужа Блиновской по статье о неуплате налогов
Алексей и Елена Блиновские. Обложка © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / elena_blinovskaya
МВД объявило в розыск мужа блогерши Елены Блиновской, которая проходит по делу о неуплате налогов. Данные на Алексея Блиновского появились в базе министерства. Исходя из текста, ему вменяется статья УК РФ.
"Блиновский Алексей Владимирович. Разыскивается по статье УК", — говорится в тексте.
По данным SHOТ, основанием для розыска Блиновского стала уголовная статья об уклонении от уплаты налогов.
Ранее Life.ru писал, что супруг Елены Блиновской Алексей решил отправиться на спецоперацию, чтобы попытаться спасти свою бизнес-империю от полного развала. Своим участием в СВО предприниматель хочет восстановиться в глазах общественности и попытаться поспособствовать переводу жены из СИЗО. Поначалу он занимался сборкой беспилотников. Позднее Блиновского перевели в другую группу, которая работает непосредственно на линии боевого соприкосновения.