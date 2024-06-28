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Муж Блиновской объявлен в розыск

МВД РФ объявило в розыск мужа Блиновской по статье о неуплате налогов

28 июня, 08:54
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Алексей и Елена Блиновские. Обложка © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / elena_blinovskaya

Алексей и Елена Блиновские. Обложка © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / elena_blinovskaya

МВД объявило в розыск мужа блогерши Елены Блиновской, которая проходит по делу о неуплате налогов. Данные на Алексея Блиновского появились в базе министерства. Исходя из текста, ему вменяется статья УК РФ.

"Блиновский Алексей Владимирович. Разыскивается по статье УК", говорится в тексте.

По данным SHOТ, основанием для розыска Блиновского стала уголовная статья об уклонении от уплаты налогов.

Муж Блиновской участвует в "адских боях" под Красногоровкой в бригаде Захарченко
Муж Блиновской участвует в "адских боях" под Красногоровкой в бригаде Захарченко

Ранее Life.ru писал, что супруг Елены Блиновской Алексей решил отправиться на спецоперацию, чтобы попытаться спасти свою бизнес-империю от полного развала. Своим участием в СВО предприниматель хочет восстановиться в глазах общественности и попытаться поспособствовать переводу жены из СИЗО. Поначалу он занимался сборкой беспилотников. Позднее Блиновского перевели в другую группу, которая работает непосредственно на линии боевого соприкосновения.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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