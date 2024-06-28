Муж Блиновской участвует в "адских боях" под Красногоровкой в бригаде Захарченко

Муж блогерши Елены Блиновской Алексей перевёлся в штурмовое подразделение 5-й отдельной мотострелковой бригады (ОМСБр) имени первого главы ДНР А.В. Захарченко, в составе которой участвует в боях под Красногоровкой. Сослуживцы тепло приняли в свои ряды нового боевого товарища, узнал Mash .

Алексей Блиновский по приказу 1-го армейского корпуса был переведён из 95-го стрелкового полка в штурмовое подразделение 5-й ОМСБр, которое ведёт боевые действия под Красногоровкой. Сослуживцы отмечают, что Алексей всё схватывает на лету и наравне с остальными солдатами уже две недели находится на передовой, где чётко исполняет приказы командования.