Алексея Блиновского могут признать банкротом из-за долга 7,6 млн
Мужа блогерши Елены Блиновской Алексея могут признать банкротом. Он задолжал банку 7,6 миллиона рублей, сообщает SHOT.
По данным издания, иск зарегистрирован в Арбитражном суде Ярославской области. Как рассказывал супруг "королевы марафонов", после ареста счетов его семья осталась без гроша в кармане.
Ранее стало известно, что МВД объявило Алексея Блиновского в розыск. Причина кроется в неявке к следователю в рамках обвинения по двум статьям. В отношении предпринимателя завели уголовное дело по ч. 2 п. "б" статьи 199 УК РФ "Уклонение от уплаты налогов, сборов в особо крупном размере", по которой ему грозит до пяти лет колонии. Однако Блиновского так просто задержать нельзя. Всё из-за того, что муж марафонщицы служит на СВО, а сейчас и вовсе без связи находится на боевом задании. Чтобы доставить его в московский отдел, Блиновского должна забрать военная полиция.
ТАСС / Пресс-служба Пресненского суда