Атака на Севастополь
Нападения в Дагестане
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 июня, 10:35

Алексея Блиновского могут признать банкротом из-за долга 7,6 млн

Мужа блогерши Елены Блиновской Алексея могут признать банкротом. Он задолжал банку 7,6 миллиона рублей, сообщает SHOT.

По данным издания, иск зарегистрирован в Арбитражном суде Ярославской области. Как рассказывал супруг "королевы марафонов", после ареста счетов его семья осталась без гроша в кармане.

Ранее стало известно, что МВД объявило Алексея Блиновского в розыск. Причина кроется в неявке к следователю в рамках обвинения по двум статьям. В отношении предпринимателя завели уголовное дело по ч. 2 п. "б" статьи 199 УК РФ "Уклонение от уплаты налогов, сборов в особо крупном размере", по которой ему грозит до пяти лет колонии. Однако Блиновского так просто задержать нельзя. Всё из-за того, что муж марафонщицы служит на СВО, а сейчас и вовсе без связи находится на боевом задании. Чтобы доставить его в московский отдел, Блиновского должна забрать военная полиция.

Стало известно, почему Блиновского не могут задержать, несмотря на розыск
Стало известно, почему Блиновского не могут задержать, несмотря на розыск
Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Пресненского суда

Александра Мышляева
  • Новости
  • Елена Блиновская
  • Знаменитости
  • Только на Life
  • Общество
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров