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Регион
28 июня, 10:55

Стало известно, почему Блиновского не могут задержать, несмотря на розыск

Mash: Блиновского не смогут задержать, пока он находится на боевом задании

Мужа блогерши Елены Блиновской Алексея не смогут задержать, пока он находится на боевом задании в зоне СВО. Об этом сообщает Mash. Уточняется, что в московский отдел супруга "королевы марафонов" могут доставить только военные правоохранители, которым придётся ехать за ним на фронт.

По информации издания, Блиновский находится на боевом задании около двух недель. Сослуживцы бизнесмена рассказали, что не знают, сколько ещё он проведёт на передовой, а также отметили, что муж блогерши может и вовсе не знать о розыске, так как у него сейчас нет связи.

Муж Блиновской участвует в "адских боях" под Красногоровкой в бригаде Захарченко
Муж Блиновской участвует в "адских боях" под Красногоровкой в бригаде Захарченко

Ранее Life.ru сообщал, что МВД объявило Алексея Блиновского в розыск. Позже стало известно, что причина кроется в неявке к следователю в рамках обвинения по двум статьям. В отношении предпринимателя завели уголовное дело по ч. 2 п. "б" статьи 199 УК РФ "Уклонение от уплаты налогов, сборов в особо крупном размере", по которой грозит до пяти лет колонии.

Обложка ©

Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / elena_blinovskaya

Александра Мышляева
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