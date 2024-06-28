Стало известно, почему Блиновского не могут задержать, несмотря на розыск

Мужа блогерши Елены Блиновской Алексея не смогут задержать, пока он находится на боевом задании в зоне СВО. Об этом сообщает Mash. Уточняется, что в московский отдел супруга "королевы марафонов" могут доставить только военные правоохранители, которым придётся ехать за ним на фронт.

По информации издания, Блиновский находится на боевом задании около двух недель. Сослуживцы бизнесмена рассказали, что не знают, сколько ещё он проведёт на передовой, а также отметили, что муж блогерши может и вовсе не знать о розыске, так как у него сейчас нет связи.