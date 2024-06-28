Вскрылся проступок ушедшего на СВО Блиновского, который привёл к объявлению в розыск
SHOT: МВД объявило в розыск Блиновского из-за дела о налогах и отмывании денег
Алексей Блиновский. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / aleks_travel_guide
МВД объявило в розыск Алексея Блиновского из-за того, что он не являлся к следователю в рамках обвинения по двум статьям. В отношении предпринимателя завели уголовное дело по ч. 2 п. б статьи 199 УК РФ "Уклонение от уплаты налогов, сборов в особо крупном размере", по которой грозит до пяти лет колонии, сообщает SHOT со ссылкой на источник.
Алексея Блиновского обвиняют по трём статьям, в том числе за легализацию денежных средств и соучастие в преступлениях его супруги Елены Блиновской. Бизнесмен был объявлен в розыск ещё в начале июня, поскольку не явился к следователю после обвинения в неуплате налогов и отмывании денег.
Сейчас Блиновский служит на линии боевого соприкосновения в ДНР в рядах подразделения 5-й ОМСБр. По словам его сослуживца Эльмана Пашаева, розыск бизнесмена не имеет смысла, так как он состоит на контракте у ВС РФ и данные о его местоположении известны.
В апреле Life.ru писал, что Алексей Блиновский решил пополнить ряды участников СВО, отправившись служить, чтобы спасти свою бизнес-империю от тотальной аннигиляции. Кроме того, своим участием в спецоперации бизнесмен планирует помочь поспособствовать переводу своей жены Елены из СИЗО. Боевые товарищи Блиновского отмечают, что он отлично себя проявляет как солдат и быстро учится военному делу.