Вскрылся проступок ушедшего на СВО Блиновского, который привёл к объявлению в розыск

МВД объявило в розыск Алексея Блиновского из-за того, что он не являлся к следователю в рамках обвинения по двум статьям. В отношении предпринимателя завели уголовное дело по ч. 2 п. б статьи 199 УК РФ "Уклонение от уплаты налогов, сборов в особо крупном размере", по которой грозит до пяти лет колонии, сообщает SHOT со ссылкой на источник.

Алексея Блиновского обвиняют по трём статьям, в том числе за легализацию денежных средств и соучастие в преступлениях его супруги Елены Блиновской. Бизнесмен был объявлен в розыск ещё в начале июня, поскольку не явился к следователю после обвинения в неуплате налогов и отмывании денег.