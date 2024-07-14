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14 июля, 14:33

"Плацдарм для наступления": Рогов объяснил важность освобождения Урожайного в ДНР

Рогов: Освобождение Урожайного открывает ВС РФ новые возможности для наступления

Освобождение села Урожайное позволит российским войскам активнее продвигаться в районе Угледара в ДНР и в Запорожской области. Об этом рассказал председатель Комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его словам, это хороший плацдарм для дальнейшего наступления ВС РФ, учитывая, что ВСУ строят оборонительные укрепления только в населённых пунктах, а в степи их нет.

"Освобождение Урожайного позволит начать продвижение на север в сторону Времевки, а также вести активные наступательные действия восточнее, в районе Угледара, и западнее — из района Приютного в сторону Малиновки и Гуляйполя в Запорожской области", — сказал он в беседе с ТАСС.

Ранее сообщалось, что ВС России за прошедшие сутки освободили село Урожайное в ДНР. В настоящее время наши военные осуществляют зачистку населённого пункта, а также проводят его разминирование.

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Telegram / Минобороны России

Наталья Исакова
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