"Выбиваем с позиций": ВС РФ теснят элитные подразделения ВСУ в Волчанске, заявили в "Ахмате"

ВС РФ теснят ВСУ на севере Волчанска, куда противник ранее перебросил элитные подразделения и наёмников. С таким заявлением во вторник, 2 июля, выступил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил России, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов.

"Противник на севере реки Волчанка, конечно, есть. Мы его тесним, ежедневно уничтожается, действительно, очень большое количество [солдат] противника. Ежедневно мы двигаемся вперёд, выбивая противника со всех позиций. Сегодня нам противопоставить в Волчанске противник уже не может ничего", — отметил он в эфире Первого канала.

По словам Алаудинова, в этот район киевский режим направил подразделения элитной штурмовой бригады Нацполиции "Лють". Говоря о наёмниках, командир "Ахмата" указал, что среди них были, в частности, итальянцы.