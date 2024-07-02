"Выбиваем с позиций": ВС РФ теснят элитные подразделения ВСУ в Волчанске, заявили в "Ахмате"
Командир "Ахмата" Алаудинов: ВС РФ теснят формирования ВСУ на севере Волчанска
ВС РФ теснят ВСУ на севере Волчанска, куда противник ранее перебросил элитные подразделения и наёмников. С таким заявлением во вторник, 2 июля, выступил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил России, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов.
"Противник на севере реки Волчанка, конечно, есть. Мы его тесним, ежедневно уничтожается, действительно, очень большое количество [солдат] противника. Ежедневно мы двигаемся вперёд, выбивая противника со всех позиций. Сегодня нам противопоставить в Волчанске противник уже не может ничего", — отметил он в эфире Первого канала.
По словам Алаудинова, в этот район киевский режим направил подразделения элитной штурмовой бригады Нацполиции "Лють". Говоря о наёмниках, командир "Ахмата" указал, что среди них были, в частности, итальянцы.
Ранее Алаудинов пообещал сделать всё для завершения СВО в 2024 году. По его словам, Киеву не поможет западное оружие, ведь в рядах ВСУ наблюдается критический дефицит личного состава. Следовательно, украинские военные не способны дать отпор наступающим частям Армии России. Алаудинов подчеркнул, что СВО завершится победой России.
ТАСС / Алексей Коновалов