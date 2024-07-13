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13 июля, 15:13

В Харькове обнаружили новую партию французских наёмников

Подпольщик Лебедев: В Харькове обнаружили новую группу наёмников ВСУ из Франции

В Харьков завезли новую партию наёмников из Франции. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

"Харьковское сопротивление обнаружило новую группу французских наёмников", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

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Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москве давно известно о наличии на Украине западных наёмников. Под видом инструкторов они управляют оружием, которое передали ВСУ. Кроме того, глава государства отметил, что в рядах украинской армии звучит английская, французская и польская речь.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dragos Asaftei

Александра Мышляева
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