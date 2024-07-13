В Харьков завезли новую партию наёмников из Франции. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

"Харьковское сопротивление обнаружило новую группу французских наёмников", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москве давно известно о наличии на Украине западных наёмников. Под видом инструкторов они управляют оружием, которое передали ВСУ. Кроме того, глава государства отметил, что в рядах украинской армии звучит английская, французская и польская речь.