Бойцы ВС РФ приняли на себя огонь ВСУ, чтобы спасти семью из Красногоровки

Бойцам 5-й отдельной мотострелковой бригады во время эвакуации мирного населения пришлось вызвать огонь ВСУ на себя, чтобы украинский обстрел не задел мирных жителей освобождаемой Красногоровки. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны России.

У семьи Подковыриных (муж, жена и два сына) был дом в частном секторе Красногоровки. Они поддерживали контакт с жителями освобождённых районов, и через них российские военные узнавали местонахождение других гражданских, ожидающих эвакуации.

Обстрел ВСУ начался вскоре после того, как бойцы ВС РФ вошли в жилище Подковыриных, чтобы увести их подальше от зоны боевых действий. Солдаты сказали им быть готовыми к приходу отряда, который обеспечит эвакуацию, после чего покинули дом.

"Они перебежали на другую улицу, чтобы нас не засвечивать, весь огонь взяли на себя, и начался обстрел", — рассказала жительница Красногоровки.

Затем за семьёй прибежал другой боец, который объяснил им дальнейший план действий. Необходимо было несмотря ни на что бегом добираться до многоэтажных районов, где их уже ждали подразделения российских ВС с другими мирными жителями.

"Это было самое сложное, домов нет — вся дорога засыпана мусором, ворота, калитки, крыши, шифер, всё вот это — ну, естественно, "птички", обстрел со всех сторон" — вспоминает эвакуированная в тот день Мария.